Як змінились умови військового обліку з прийняттям нового закона про мобілізацію
Увага, чоловіки, які стоять на військовому обліку! В Україні відбуваються важливі зміни, які стосуються вас. Згідно з новим законом про мобілізацію, ви зобов'язані уточнити свої дані без очікування повістки.
Про це пише ТСН. Більше інформації про зміни в військовому обліку та реєстр "Оберіг" можна знайти на сайтах Міністерства оборони України та ТЦК та СП.
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Що саме потрібно зробити?
- Зверніться до ТЦК та СП, центру надання адміністративних послуг або до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.
- Оновіть інформацію про адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші персональні дані.
- Важливо зробити це самостійно, не чекаючи на повістку!
Навіщо це потрібно?
- Для створення єдиного реєстру "Оберіг", де буде міститися вся інформація про військовозобов'язаних.
- Щоб спростити процес мобілізації та зробити його більш ефективним.
- Щоб ви могли отримати доступ до своїх даних та оновити їх у будь-який час.
Які дані потраплять до реєстру "Оберіг"?
- ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї.
- Місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Стан здоров'я, судимість, інформація про проходження служби, участь в бойових діях.
- Військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я.
Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені органи: Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.
Пам'ятайте:
- Уточнення ваших даних – це ваш обов'язок!
- Своєчасне оновлення інформації допоможе зробити мобілізацію більш чіткою та організованою.
- Ви можете отримати доступ до своїх даних та оновити їх у будь-який час.
Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.
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