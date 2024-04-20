Як змінились умови військового обліку з прийняттям нового закона про мобілізацію

Увага, чоловіки, які стоять на військовому обліку! В Україні відбуваються важливі зміни, які стосуються вас. Згідно з новим законом про мобілізацію, ви зобов'язані уточнити свої дані без очікування повістки.

Про це пише ТСН. Більше інформації про зміни в військовому обліку та реєстр "Оберіг" можна знайти на сайтах Міністерства оборони України та ТЦК та СП.

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Що саме потрібно зробити?

Зверніться до ТЦК та СП, центру надання адміністративних послуг або до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Оновіть інформацію про адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші персональні дані.

Важливо зробити це самостійно, не чекаючи на повістку!

Навіщо це потрібно?

Для створення єдиного реєстру "Оберіг", де буде міститися вся інформація про військовозобов'язаних.

Щоб спростити процес мобілізації та зробити його більш ефективним.

Щоб ви могли отримати доступ до своїх даних та оновити їх у будь-який час.

Які дані потраплять до реєстру "Оберіг"?

ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї.

Місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Стан здоров'я, судимість, інформація про проходження служби, участь в бойових діях.

Військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я.

Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені органи: Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.

Пам'ятайте:

Уточнення ваших даних – це ваш обов'язок!

Своєчасне оновлення інформації допоможе зробити мобілізацію більш чіткою та організованою.

Ви можете отримати доступ до своїх даних та оновити їх у будь-який час.

Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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