Как изменились условия военного учета с принятием нового закона о мобилизации
Внимание, мужчины, стоящие на военном учете! В Украине происходят важные изменения, касающиеся вас. Согласно новому закону о мобилизации вы обязаны уточнить свои данные без ожидания повестки.
Об этом пишет ТСН. Больше информации об изменениях в военном учете и реестре "Оберег" можно найти на сайтах Министерства обороны Украины и ТЦК и СП.
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Что нужно сделать?
- Обратитесь в ТЦК и СП, центр предоставления административных услуг или в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
- Обновите информацию об адресе, номерах телефонов, адресах электронной почты и других персональных данных.
- Важно сделать это самостоятельно, не дожидаясь повестки!
Зачем это нужно?
- Для создания единого реестра "Оберег", где будет содержаться вся информация о военнообязанных.
- Чтобы упростить процесс мобилизации и сделать его более эффективным.
- Чтобы вы могли получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.
Какие данные попадут в реестр "Оберег"?
- ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи.
- Место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Состояние здоровья, судимость, информация о прохождении службы, участие в боевых действиях.
- Воинское звание, военная специальность, степень годности к военной службе по состоянию здоровья.
Доступ в реестр будут иметь только уполномоченные органы: Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки.
Помните:
- Уточнение ваших данных – это ваша обязанность!
- Своевременное обновление информации поможет сделать мобилизацию более четкой и организованной.
- Вы можете получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.
Напомним, с мая 2024 года в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.
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