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Как изменились условия военного учета с принятием нового закона о мобилизации

Игорь Романько

Как изменились условия военного учета для украинцев
Как изменились условия военного учета для украинцев

Внимание, мужчины, стоящие на военном учете! В Украине происходят важные изменения, касающиеся вас. Согласно новому закону о мобилизации вы обязаны уточнить свои данные без ожидания повестки.

Об этом пишет ТСН. Больше информации об изменениях в военном учете и реестре "Оберег" можно найти на сайтах Министерства обороны Украины и ТЦК и СП.

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Что нужно сделать?

  • Обратитесь в ТЦК и СП, центр предоставления административных услуг или в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
  • Обновите информацию об адресе, номерах телефонов, адресах электронной почты и других персональных данных.
  • Важно сделать это самостоятельно, не дожидаясь повестки!

Зачем это нужно?

  • Для создания единого реестра "Оберег", где будет содержаться вся информация о военнообязанных.
  • Чтобы упростить процесс мобилизации и сделать его более эффективным.
  • Чтобы вы могли получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.

Какие данные попадут в реестр "Оберег"?

  • ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи.
  • Место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Состояние здоровья, судимость, информация о прохождении службы, участие в боевых действиях.
  • Воинское звание, военная специальность, степень годности к военной службе по состоянию здоровья.

Доступ в реестр будут иметь только уполномоченные органы: Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки.

Помните:

  • Уточнение ваших данных – это ваша обязанность!
  • Своевременное обновление информации поможет сделать мобилизацию более четкой и организованной.
  • Вы можете получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.

Напомним, с мая 2024 года в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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