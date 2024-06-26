Як ФОП вийти на пенсію: що відомо про стаж та пенсійні внески

ФОП можуть вийти на пенсію після досягнення потрібного віку. Проте їхній розмір виплат залежить від страхового стажу та сплачених пенсійних внесків.

Про це повідомив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом. Зокрема, ФОПам, як і іншим українцям, для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу.

"Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень)", – сказав Сергій Коробкін.

Тоді як стаж підтверджується даними про сплату пенсійних внесків.

"Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде, – повідомив Коробкін.

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Станом на 2024 рік, за словами Коробкіна, мінімальний стразовий внесок з ЄСВ становить 1 760 гривень, а максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.

За його словами, в разі постійної сплати мінімального внеску, офіційної роботи на мінімальну зарплату, то для обчислення майбутньої пенсії враховується саме мінімальна зарплата.

Також є можливість купівлі додаткового стажу. Зокрема, це допоможе тоді, коли людина не працює або має неофіційний дохід.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що отримати високу пенсію в Україніможна лише єдиним способом.

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