Отримати високу пенсію в Україні можна лише єдиним способом: подробиці

Українцям треба буде працювати довше, щоб забезпечити собі достойну пенсію, а також думати про накопичення на майбутнє, такі як пенсійні фонди або особисті заощадження.

За словами Лідії Ткаченко, спеціалістки з питань пенсійного забезпечення, щоб отримувати пенсію протягом 20 років, потрібно збирати на неї удвічі довше — тобто 40 років. Про це пише Oboz.ua.

"У нас 20-30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий"? – зазначає керівник відділу аналітики Concorde Caputal Олександр Паращій.

Проте навіть якби всі 30-річні дотримувались поради Мінсоцу про інструменти для довгострокових накопичень, можливостей вкладати у стабільні акції в умовах війни дуже мало.

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В Україні існують приватні пенсійні фонди, але у відсутність фондового ринку і можливостей інвестування в акції стійких компаній в умовах повномасштабної війни зберегти свої накопичення стає надзвичайно складно.

Існує кілька варіантів інвестицій:

Інвестувати в нерухомість, купуючи землю або квартиру для здачі в оренду з метою отримання стабільного доходу. Це також актив, який можна продати за потреби. Однак потрібно мати достатню суму на початку, що може зайняти багато часу на накопичення. Додатковим ризиком є можливість збитків через воєнні конфлікти, що можуть призвести до руйнування майна або його окупації. Зберігати заощадження в валюті. Рекомендується розглядати декілька валют, таких як долар і євро, для диверсифікації ризиків. Після накопичення необхідної суми, краще інвестувати кошти, включаючи придбання нерухомості. Вкладення в ОВДП або депозити в банку. Наразі ОВДП (це фактично борг, який ви надаєте державі) мають високий рівень прибутковості, так само як і депозити в гривні, що є вигідними для короткострокових інвестицій. Інвестування в золото. Ціни на банківське золото значно зросли протягом останніх п'яти років, що робить цей актив привабливим для інвестування, особливо порівняно з доларами.

"Особливість золота – воно не дає відсотків і доходів. Розрахунок на те, що воно буде дорожчати. Я б не поспішав купувати активи, які за останні рік-два-десять суттєво зросли в ціні. Це означає, що вони вже занадто дорогі", – пояснює Паращій, вказуючи на можливу переоціненість цих активів.

Нагадаємо, раніше у ПФУ попередили, кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії.

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