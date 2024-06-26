Как ФЛП выйти на пенсию: что известно о стаже и пенсионных взносах

ФЛП могут выйти на пенсию по достижении нужного возраста. Однако их размер выплат зависит от страхового стажа и уплаченных пенсионных взносов.

Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в беседе с 24 каналом. В частности, ФЛПам, как и другим украинцам, для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа.

"Единственное, что есть вопрос в том, как ФЛП подтвердить стаж. Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодняшний день он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен)" , – сказал Сергей Коробкин.

В то время как стаж подтверждается данными об уплате пенсионных взносов.

"Следовательно нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не уплачивались, то стаж все равно не идет, – сообщил Коробкин.

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По состоянию на 2024 год, по словам Коробкина, минимальный стразовый взнос с ЕСВ составляет 1760 гривен, а максимальное ЕСВ – 26400 гривен.

По его словам, в случае постоянной уплаты минимального взноса, официальной работы на минимальную зарплату, для исчисления будущей пенсии учитывается именно минимальная зарплата.

Также есть возможность приобретения дополнительного стажа. В частности, это поможет тогда, когда человек не работает или имеет неофициальный доход.

Напомним, ранее UAportal писал, что получить высокую пенсию в Украине можно только единственным способом.

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