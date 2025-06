Ідеальний відпочинок: розкішні готелі на Криті, щоб здійснити ваші мрії

Крит – не лише найбільший грецький острів, але й одне з найпопулярніших туристичних напрямків у Європі, відоме своєю багатою історією, культурою, природою та гостинністю. Крит є колискою мінойської цивілізації, найдавнішої в Європі, і місцем, пов’язаним із численними міфами та легендами Стародавньої Греції. Тут можна побачити унікальні археологічні пам’ятки, венеціанські фортеці, османські мечеті, православні монастирі та мальовничі села. Крит також приваблює туристів своїм субтропічним кліматом, теплим морем, різноманітною флорою і фауною, а також, звичайно, смачною кухнею.

Одним із важливих факторів вибору острова як місця для відпустки є наявність великої кількості якісних і комфортних готелів. Тут є готелі на будь-який смак і бюджет – від економічних до розкішних. Серед них виділяються Топ-6 готелів Криту, які отримали найвищі оцінки та відгуки від мандрівників. Ці готелі пропонують гостям не лише затишні номери, але й різноманітні послуги та розваги. Відпочиваючи в цих готелях, ви зможете насолодитися красою та гостинністю Криту, а також отримати незабутні враження та емоції.

Out Of The Blue Capsis Elite Resort

Найкращий готель на Криті, який вразить вас розкішним сервісом, сімейними розвагами та натхненною гостинністю.

Адреса: Agia Pelagia, Iraklio 715 00, Греція

Телефон: +30 281 081 1112

Веб-сайт: https://www.outoftheblueresort.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Out Of The Blue Capsis Elite Resort розташований на приватному півострові, оточеному зеленню та двома пляжами. Тут ви знайдете номери на будь-який смак – від сімейних бунгало до люксів і трьох вілл із приватними басейнами. Ви можете насолоджуватися вишуканою кухнею, різноманітними басейнами, водними видами спорту та спа-послугами. Діти будуть у захваті від тематичного парку в стилі мінойської культури, де вони дізнаються про історію та міфологію Криту. Out Of The Blue Capsis Elite Resort – ідеальне місце для незабутнього відпочинку на берегах Середземного моря.

Grecotel Marine Palace & Aqua Park

Комфорт у грецькому стилі в найкращих готелях Криту. Джерело: Image by Adrian Thompson from the Pixabay website

Чудовий готель на Криті, що подарує вам незабутні враження та емоції.

Адреса: Panormo, Δήμος Γεροποτάμου 740 57, Греція

Телефон: +30 2834 051610

Веб-сайт: https://www.clubmarinepalace.com/ru/index.htm

l Рейтинг: 4.5 ⭐

Grecotel Marine Palace & Aqua Park розташований на пагорбі з видом на пляж. Тут є все необхідне для ідеального відпочинку:

П’ять різних ресторанів;

Шість басейнів;

Приватний пляж;

Вражаючий аквапарк із гірками та фонтанами.

Цей готель вирізняється екологічним підходом, високим рівнем сервісу та різноманітністю пропозицій. Grecotel Marine Palace & Aqua Park підходить для тих, хто любить активний і веселий відпочинок, а також для тих, хто хоче розслабитися та побалувати себе спа-процедурами та вишуканою кухнею.

Hersonissos Palace

Розкіш у найкращих готелях Криту. Джерело: Image by ASTemplates from the Pixabay website

Шикарний готель на Криті, що пропонує п’ятизірковий комфорт, елегантність і якість.

Адреса: Δαιδάλου 10, Λιμενας Χερσονησσου 700 14, Греція

Телефон: +30 2897 023603

Веб-сайт: https://www.hersotels.gr/

Рейтинг: 4 ⭐

Hersonissos Palace розташований у центрі Херсоніссоса, лише за 60 метрів від пляжу з Блакитним прапором. Тут є все необхідне для неперевершеного відпочинку:

Просторі та світлі номери з видом на море, басейн або сад;

Ресторан із шведським столом, де можна насолодитися різноманітними критськими делікатесами;

Лаундж-бар на першому поверсі з панорамним видом;

Тенісний корт;

Фітнес-центр і сауна.

Hersonissos Palace вирізняється сучасним дизайном, привітним персоналом і високим рівнем сервісу. Цей готель підходить для тих, хто любить активний і веселий відпочинок.

Elounda Beach Hotel & Villas

Велнес-спа на Криті. Джерело: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Один із найкращих готелів Криту. На вас чекають неперевершений комфорт, розкіш і краса.

Адреса: Lassithi, Elounda Crete 720 53, Греція

Телефон: +30 2841 063000

Веб-сайт: https://www.eloundabeach.gr/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Elounda Beach Hotel & Villas розташований на північно-східному узбережжі Криту з видом на мальовничу затоку Мірабелло та острів Спіналонга. Тут ви можете насолодитися комфортом і розкішшю в одному з просторих номерів, люксів або вілл, оточених зеленими садами. Усі вони оснащені кондиціонером, сейфом і телевізором із DVD-плеєром, а також мають розкішні ванні кімнати з туалетно-косметичними засобами.

У Elounda Beach Hotel & Villas ви не занудьгуєте, адже тут є все для активного та цікавого дозвілля:

Величезний басейн із морською водою;

Тенісні корти;

Баскетбольні та волейбольні майданчики;

Морські розваги – дайвінг або водні лижі.

Для дітей і підлітків є спеціальні програми та заходи, а для дорослих – чудовий спа-центр Chenot Spa, де можна побалувати себе різноманітними процедурами для тіла та обличчя. Якщо ви хочете романтичну вечерю чи відсвяткувати особливу подію, оберіть один із п’яти ресторанів або чотирьох барів, де вас порадують вишуканою міжнародною та середземноморською кухнею.

Elounda Beach Hotel & Villas – місце, де здійснюються мрії. Тут ви відчуєте себе в казці, оточені красою природи, теплом сонця та гостинністю персоналу.

Daios Cove Luxury Resort & Villas

Дивовижна природа Греції. Джерело: Image by Justin Wheeler from the Pixabay website

Шикарний готель на північному сході Криту, у відокремленій затоці, оточеній скелястими пагорбами.

Адреса: Βαθύ, Kritsa 721 00, Греція

Телефон: +30 2841 888019

Веб-сайт: https://www.daioscovecrete.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Daios Cove Luxury Resort & Villas має сучасний і мінімалістичний дизайн, який гармонійно поєднується з природним ландшафтом. Готель складається з 300 номерів, люксів і вілл, кожна з яких має простору терасу з видом на море та приватний басейн на березі моря.

Ресторани Daios Cove Luxury Resort & Villas пропонують різноманітні кухні, а бари – фірмові коктейлі у супроводі живої музики та вечірніх шоу.

У Daios Cove Luxury Resort & Villas ви можете розслабитися та подбати про своє здоров’я в розкішному спа-центрі, який працює за концепцією Six Senses. Для активного відпочинку готель пропонує приватний пляж, величезний басейн, тенісний корт, водні види спорту, дитячий клуб і можливість бронювання екскурсій островом.

Nana Princess Suites Villas & Spa

Найкращі готелі Криту з доступом до пляжу. Джерело: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Розкішний готель на Криті, що пропонує п’ятизірковий комфорт, елегантність і якість.

Адреса: Old National Road (El. Venizelou), Drapatas, Chersonissos, Crete, Chersonisos 700 21, Греція

Телефон: +30 2897 026020

Веб-сайт: https://www.nanaprincess.gr/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Nana Princess Suites Villas & Spa пропонує гостям незабутній відпочинок на приватному піщаному пляжі. Тут ви знайдете все необхідне для повного розслаблення та комфорту – просторі та елегантні номери та вілли, більшість із яких мають приватні басейни, сучасні технології та високоякісний сервіс.

У Nana Princess Suites є три ресторани, де можна насолодитися вишуканою кухнею від критської до міжнародної, бари з оригінальними коктейлями та напоями, а також сигарний лаундж і кальян-бар.

Для тих, хто хоче подбати про своє здоров’я та красу, готель пропонує Royal Wellness Club і Royal Fitness Club, де є сучасний тренажерний зал, спа-центр, критий басейн і різноманітні процедури та терапії. Готель також організовує весільні та ділові заходи, пропонуючи гостям унікальний культурний і природний досвід.

Який би готель ви не обрали, ви почуватиметеся в раю. Бажаємо вам чудової подорожі та незабутніх вражень!