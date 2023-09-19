Генератор якої потужності вибрати для дому, дачі та бізнесу

Генератори – пристрої, які раніше сприймалися переважно як обладнання для промислової та будівельної сфери. В останні роки актуальність таких агрегатів істотно зросла, і рішення купити їх приймають користувачі для комерційного сектора, для дому, для бізнесу та ін. .

Особливості роботи генераторів з урахуванням типу палива

Даний агрегат є силовою установкою, що використовується для виробництва електроенергії в аварійних ситуаціях. Вони можуть бути джерелом, як основного, і резервного харчування - залежно від потужності. Базовим елементом будь-якого пристрою є двигун, що зумовлює параметри відносної потужності, витрати палива, шуму, тривалості автономної роботи. Від типу живлення залежить вид пристрою:

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Бензиновий генератор. Вони можуть бути оснащені 2-тактними або 4-тактними двигунами. Саме такий формат добре зарекомендував себе в побутових умовах - багато хто приймає рішення придбати генератор для будинку на бензині. До цього відносять і інверторні генератори. Вони мають компактні габарити та добре підходять для офісного приміщення, а також для домашнього застосування. Вартість їх не маленька, але експлуатаційні властивості моделей цілком виправдовують фінансові витрати.

Дизельний генератор. Цей варіант можна назвати оптимальним, коли потрібно мати резервне джерело живлення на час понад 7 годин. Купити дизельний генератор зазвичай намагаються рятувальні служби для ліквідації аварій, тому що подібні пристрої не мають у своєму складі системи запалення. Це, своєю чергою, мінімізує ризик займання.

Газовий генератор. Ці моделі менш поширені у використанні. Для їх роботи потрібне підключення до балонів зі скрапленим газом, від об'єму якого залежить термін активної експлуатації. Газові генератори можуть підключатися і до магістральних трубопроводів, проте для цього потрібен спеціальний дозвіл від газових служб. Підходить найкраще подібний генератор для дачі.

Кількість фаз та ресурсні характеристики

Генератори передбачають два типи підключення - однофазний та трифазний. У першому випадку напруга становить 220В, у другому - 380В. Існують ще й універсальні установки, які можуть працювати від мережі 220/380В, але менш популярні перших двох.

Від типу підключення залежить вибір потужності генератора. Як правило, однофазний формат підходить для забезпечення роботи побутової техніки та гаджетів, тому його використовують для дому, дачі та для середнього бізнесу. Трифазне підключення генераторів передбачає роботу верстатів, електрокарів, зварювальних апаратів та іншої будівельної та виробничої техніки. Потужність бензинового або дизельного генератора в цьому випадку починається від 5-6 кВт, через їхню промислову спеціалізацію.

Щодо ресурсу, то в цьому випадку враховується максимальний час безперервної роботи пристрою. Залежно від виду палива та виробленого струму приблизний час роботи у постійному режимі складає наступне:

бензинові генератори – до 8 годин;

інверторні – близько 10-12 годин;

дизельні - не більше 12-36 годин;

газові – залежно від обсягу балона.

Як розрахувати потужність генератора?

Це один із найголовніших параметрів, які враховуються при доборі потрібної моделі. Виробники зазвичай вказують моторесурс виробу, і при цьому важливо знати, наскільки ефективною буде експлуатація пристрою. Зробити попередній розрахунок можна за таким алгоритмом:

Позначити пристрої та прилади, які підключатимуться до генератора. Визначити пусковий струм для кожного пристрою – такі дані можна знайти у специфікації приладів. Врахувати додатковий запас потужності – у межах 20-30%.

Далі потрібно підсумовувати отримані цифри, додати "запас" та пускові дані. Отриманий результат стане показником потужності генератора.

Як правило, для будинку надійним помічником для забезпечення енергії стане пристрій з потужністю до 5 кВт. Приблизно такий формат підійде і для дачі - якщо ви не плануєте підключати потужні електроінструменти. Для офісного приміщення, де багато електронної техніки, доречно буде використання генератора з потужністю до 10 кВт.