Генератор какой мощности выбрать для дома, дачи и бизнеса
Генераторы - устройства, которые раньше воспринимались преимущественно как оборудование для промышленной и строительной сферы. В последние годы актуальность таких агрегатов существенно возросла, и решение купить их принимают пользователи для коммерческого сектора, для дома, для бизнеса и пр. Для того чтобы точно разобраться, какой именно формат изделия подойдет для каждого конкретного случая, нужно принять во внимание некоторую актуальную информацию.
Особенности работы генераторов с учетом типа топлива
Данный агрегат являет собой силовую установку, используемую для производства электроэнергии в аварийных ситуациях. Они могут быть источником, как основного, так и резервного питания - в зависимости от мощности. Базовым элементом любого устройства является двигатель, обуславливающий параметры относительной мощности, расхода топлива, уровня шума, продолжительности автономной работы. От типа питания зависит вид устройства:
- Бензиновый генератор. Они могут быть оснащены 2-тактными или 4-тактными двигателями. Именно такой формат хорошо зарекомендовал себя в бытовых условиях - многие принимают решение приобрести генератор для дома на бензине. К этому типу относят и инверторные генераторы. Они имеют компактные габариты и хорошо подходят для офисного помещения, а также для домашнего применения. Стоимость их не маленькая, но эксплуатационные свойства моделей вполне оправдывают финансовые затраты.
- Дизельный генератор. Этот вариант можно назвать самым оптимальным, когда нужно иметь резервный источник питания на время свыше 7 часов. Купить дизельный генератор обычно стараются спасательные службы для ликвидации аварий, так как подобные устройства не имеют в своем составе системы зажигания. Это, в свою очередь, минимизирует риск возгорания.
- Газовый генератор. Эти модели менее распространены в использовании. Для их работы требуется подключение к баллонам с сжиженным газом, от объема которого зависит срок активной эксплуатации. Газовые генераторы могут подключаться и к магистральным трубопроводам, однако для этого необходимо специальное разрешение от газовых служб. Подходит лучше всего подобный генератор для дачи.
Количество фаз и ресурсные характеристики
Генераторы предусматривают два типа подключения - однофазный и трехфазный. В первом случае напряжение находится на уровне 220В, во втором - 380В. Существуют еще и универсальные установки, которые могут работать от сети 220/380В, но они менее популярны первых двух.
От типа подключения зависит и выбор мощности генератора. Как правило, однофазный формат подходит для обеспечения работы бытовой техники и гаджетов, поэтому его используют для дома, дачи и для среднего бизнеса. Трехфазное подключение генераторов подразумевает работу станков, электрокаров, сварочных аппаратов и прочей строительной и производственной техники. Мощность бензинового или дизельного генератора в этом случае начинается от 5-6 кВт, из-за их промышленной специализации.
Что касается ресурса, то в этом случае учитывается максимальное время непрерывной работы устройства. В зависимости от вида топлива и выработанного тока примерное время работы в постоянном режиме составляет следующее:
- бензиновые генераторы - до 8 часов;
- инверторные - около 10-12 часов;
- дизельные - в пределах 12-36 часов;
- газовые - в зависимости от объема баллона.
Как рассчитать мощность генератора?
Это один из самых главных параметров, которые учитываются при подборе нужной модели. Производители обычно указывают моторесурс изделия, и при этом важно знать, насколько эффективна будет эксплуатация устройства. Сделать предварительный расчет можно по такому алгоритму:
- Обозначить устройства и приборы, которые будут подключаться к генератору.
- Определить пусковой ток для каждого устройства - такие данные можно найти в спецификации приборов.
- Учесть дополнительный запас мощности - в пределах 20-30%.
Далее нужно суммировать полученные цифры, добавить "запас" и пусковые данные. Полученный результат станет показателем мощности вашего генератора.
Как правило, для дома надежным помощником для обеспечения энергией станет устройство с мощностью до 5 кВт. Примерно такой же формат подойдет и для дачи - если вы не планируете подключать мощные электроинструменты. Для офисного помещения, где есть много электронной техники, уместно будет использование генератора с мощностью до 10 кВт.