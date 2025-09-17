БлогПолітика
Де у Трампа малиновий піджак?
Тихіше будь!
Трамп сьогодні спілкувався з пресою у зв'язку з візитом до Великої Британії.
Журналіст:
— Чи повинен чинний президент настільки активно займатися бізнесом?
Трамп:
— А я й не займаюся, це все діти роблять. А ти звідки?
— Австралійська телевізійна корпорація.
— Ти зараз дуже шкодиш Австралії. А вони хочуть зі мною порозумітися. Твій лідер скоро приїде до мене, я йому все розповім: ти задаєш поганий тон.
— Вибачте, якщо ОАЕ укладуть угоду, що ви хочете від них отримати?
— Тихіше будь.
А ви дивуєтеся, що він із Путіним знюхався? Це ж типова манера спілкування і сленг російських братків 90-х. Де в нього малиновий піджак? Нехай Путін йому свій старий надішле.