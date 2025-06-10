Де зупинитися в Барселоні, щоб не пропустити найголовніше. Путівник по районах і пам’ятках

Барселона – це не лише одне з найкращих спортивних міст, але й місце, де каталонська спадщина дарує безліч пішохідних пам’яток, особливі гастрономічні насолоди та, звісно, морський бриз. Вибір місця зупинки в місті зручніше підлаштувати під ваші цілі, тому ми розповімо: що можна досягти в кожному з найкращих районів Барселони. Райони міста поділені не лише умовною лінією, але й атмосферою, щільністю туристів і, звичайно, цінами на проживання. З нашими найкращими місцями для зупинки в Барселоні ви зможете знайти оптимальний варіант для вашого бюджету та списку справ. Від можливостей панорамних хмарочосів до майже сільського відступу, Барселона та її найкращі райони для зупинки залишать теплі спогади у вашому телефоні, щоб повернутися за наступною порцією.

Район Грація – усамітнення серед архітектури модернізму

Відомий парк Гуель для прогулянки на цілий день, Барселона. Джерело: Photographer Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

Бетон і скло ніколи не завадять вам насолоджуватися довгоочікуваним сонцем, якщо тільки ви самі не захочете піти в тінь. Архітектура району Грація в Барселоні була створена задовго до того, як місто стало мегаполісом. Незважаючи на поглинання цього колись незалежного містечка, йому вдалося зберегти головне: індивідуальну атмосферу та затишну красу. Грація ніби продовжує жити своїм звичним життям, наповнюючи вулиці різноманітними смачними та видовищними подіями як удень, так і під зорями. Багато хто приїжджає в район у серпні на Festa Major. Цей вуличний ярмарок, який триває щонайменше тиждень, об’єднує всі сусідні райони Барселони та туристів, які люблять гастрономічні й культурні тури. У ці дні вулиці вишукано прикрашені, а паралельно на різних майданчиках проходять концерти та інші розваги.

Що подивитися

Для незабутнього досвіду в районі Грація відвідайте Casa Fuster для розкішного перебування, Casa Vicens Gaudí для вражаючої екскурсії та Парк Гуель для яскравого відкриття та терапії.

Що їсти та пити

Любителі м’яса можуть бути в захваті від Барселони – від різноманітної якісної вуличної їжі для перекусу до ресторанів, де подають ніжну аргентинську яловичину, приготовану на грилі з димним ароматом. Для розкішної трапези завітайте до ресторану Disfrutar.

Щоб не загубитися в різноманітті барів, орієнтуйтеся на смак автентичної якості, перевіреної 50 роками нескінченних відвідувачів. La Vermuteria del Tano унікальна своєю розслабленою атмосферою, вибором якісного Tano та різноманітністю вермутів. Звичайно, у меню є й інше, але ви тут саме за цим. Напої супроводжуються різноманітними морепродуктами та овочевими закусками, які зроблять ваш вечірній напій ще більш яскравим і насиченим.

Що робити

Ваш настрій може змінитися на світанку, але відвідування Парку Гуель є обов’язковим, якщо ви в Барселоні, і в такому зручному районі, як Грація. Увійшовши через головні ворота між двома знаменитими вежами Ганса та Гретель, розімніться, пробігши сходами, де мозаїчний дракон охороняє вхід до колонної зали, головною прикрасою якої є стеля. Будьте готові довго дивитися вгору, розгадуючи секрет майстрів, які, мабуть, підкладали щось під шию під час роботи.

Мозаїка з плитки в парку набуває найрізноманітніших форм і створює досить емоційні картини. Частина парку є платною, але це того варте, адже ви насолодитеся ідеями, уявою та майстерністю.

Ще одним задоволенням може стати одна з площ району: Plaza del Sol, Plaza de la Virreina або Plaza de la Vila. Оберіть одну з привабливих терас кафе, щоб взяти чашку кави або келих ігристого вина та зануритися в життя місцевих жителів Барселони, несучи її історію вулицями.

Де зупинитися в районі Грація, Барселона

П’ятизіркове розкішне перебування в Casa Fuster GL Monumento познайомить вас із шикарним модернізмом, якому понад 100 років. Разом із проживанням ви отримаєте доступ до справжнього музею, якщо цінність мистецтва має для вас значення, як для ЮНЕСКО. Номери просторі з великими панорамними вікнами та мармуровими ванними кімнатами. На даху розташований басейн і чудова зона відпочинку. Готель розташований неподалік від модних магазинів, оточений найкращою гастрономічною сценою та лише за півквартала від будинку Гауді.

Район Раваль – мультикультурна спадщина

Довгі лінії міських пляжів Барселони. Джерело: Photographer Miguel Arcanjo Saddi/Pexels

Район пропонує досить контрастну картину світу. Перше, що впадає в око, – це торгові ряди, заповнені індійськими та пакистанськими продуктами, товарами та одягом. Населення вулиць переважно складають діаспори Індії та Пакистану з домішкою сучасних і міжнародних сімей. Вирізняються магазини, чиї основи були закладені ще Римською імперією, та сучасні заклади, які відкрили свої двері завдяки швидкому розвитку, що відповідає часу. Район зручний для покриття кількох сусідніх зон, а також для включення релаксаційних активностей на міських пляжах.

Що подивитися

Яскраві місця для дослідження включають Palau Güell – його середньовічні стіни оживили Гауді, MACBA – музей, який відкриє сучасну колекцію для любителів мистецтва, а також культурні розваги у вигляді концертів і фільмів. Шанувальники скейтбордингу знайдуть тут платформу для нових досягнень. Якщо ви віддаєте перевагу творчим зупинкам, розгляньте ближче Barceló Hotel, який став частиною пам’ятки в 2008 році.

Прогулянка вулицею Joaquín Costa може виявитися ідеальним відкриттям району. Не пропустіть вінтажні магазини, де можна знайти унікальні подарунки та сувеніри серед антикваріату. Ви натрапите на цілий базар, по якому можна гуляти весь день, досліджуючи декор і предмети побуту, зібрані з усього світу. Коли втомитеся, завжди можна сісти, щоб насолодитися смачним коктейлем у Negroni.

Набережна пропонує купу власних розваг, затишних закладів – від відкритих кабанок до елегантних столиків на терасах. Спортивні майданчики та ігрові зони для дітей також можуть зайняти ваш день у районі Раваль, Барселона.

Що їсти та пити

Щоб охопити різноманітність місцевої їжі та напоїв в одному закладі, відвідайте Juicy Room. Цей невимушений тапас-бар здивує вас каталонськими та іспанськими стравами, переосмисленими цивілізацією. Радійте сезонному меню, адже продукти на вашій тарілці будуть максимально свіжими з ферми. Для незабутнього досвіду спробуйте іберійські свинячі ребра, рис із качкою та вугрем, грильованого восьминога з нутом або крокети з бичачого хвоста з грибами корнукопія. Остання страва – справжня фантазія.

Для глибокої атмосфери та насиченого напою завітайте до закладу Caribbean Club. Трохи класики та вінтажного гламуру від Хуана Гонсалеса занурять вас у правильний стан для розширення меж смакових нюансів. Отримайте терапію з ідеальним балансом віскі, імбиру та медовухи з цитрусовими нотками, щоб знайти приємну заміну протизастудним засобам.

Що робити

Стати одним із 2292 щасливців, які насолодяться найвідомішими оперними аріями у світі, – це подарунок району Барселони, в якому ви зупинилися. Звичайно, доступні екскурсії, але акустика відіграє важливу роль у цьому неймовірному досвіді. Не соромтеся, якщо ви не схильні до цього жанру, адже на сценах Liceu можна відвідати балет, театральну постановку або навіть концерт. Сучасні технології проникли в стародавні позолочені стіни, і тепер перед вами буде екран на сидінні, де можна обрати зручну мову для субтитрів. Не привезли смокінг? Не проблема. Скористайтеся одним із вінтажних ринків, де можна придбати химерні візерунчасті шалі та прикрити джинси з футболкою, якщо в цьому є потреба.

Де зупинитися в районі Раваль, Барселона

Ви можете отримати належний огляд Барселони, зупинившись у Barceló Raval Hotel. Це, мабуть, одна з найромантичніших зупинок у місті. Піднявшись на дах, ви отримаєте панорамний вид на 360 градусів. Для зручності дах оснащений біноклями, щоб вежі Mapfre, Середземне море та комунікаційна вежа Montjuïc з’явилися на відстані витягнутої руки. Ресторан і бар дозволяють довго та приємно насолоджуватися оглядом, а вечеря на двох стане справжнім окремим досвідом у Барселоні.

Райони Ешампле Ескерра та Сан-Антоні – модна зупинка в Барселоні

Барселона, що швидко розвивається, має місце для кожного туриста. Джерело: Photographer Enrico Perini/Pexels

Райони всередині районів – не новинка для мегаполісів, що швидко зростають, і те ж саме сталося з Ешампле. Його ліва (Esquerra) та права (Dreta) сторони виявилися зовсім різними. А Ескерра ще поділилася на дві частини: стару (Antiga) і нову (Nova). Чіткі цілі вашого перебування в Барселоні допоможуть розібратися в цьому лабіринті. Якщо ви хочете більше активності, вибору закладів, гамірних натовпів і модних магазинів, зупиняйтеся на лівій стороні в Ескеррі, а якщо вас цікавить повільніший темп із вибором терас і відгуків, зупиняйтеся праворуч. Привабливість Ескерри полягає в наявності величезного зеленого простору, який включає парк Joan Miró та сади Університету Барселони.

Що подивитися

Звичайно, в’язницю. Точніше, колишню в’язницю, яка стала досить зухвалою пам’яткою, прикрашеною зеленню.

Район Ешампле – однозначно гарне місце для розкішного гастрономічного туру та дегустацій. Рівень місцевих закладів досить високий, і у вас буде широкий вибір того, що включити до вашої кулінарної насолоди.

Чудово, якщо ви зможете отримати вид на район із квадрокоптера чи гелікоптера. Один із найкращих районів Барселони був проєктом Ільдефонса Серди, який використав ідею сітки для максимального розподілу ресурсів і підвищення комфорту місцевого населення.

Полюбуйтеся архітектурою Casa Lleó Morera від Доменека і Мунтанера, Casa Amatller від Пуча і Кадафалка та Casa Batlló від Гауді.

Що їсти та пити

Ми направимо вас до Рафи Пеньї, адже цей шеф-кухар допоможе розширити ваш гастрономічний діапазон безпрограшно в закладі Gresca. Плацдарм із сидячими місцями досить великий, ресторан розширили, і тепер він має приголомшливий бар. Можливість спостерігати за майстерністю команди шеф-кухаря – це окремий досвід і прелюдія до вашого солодкого знайомства з незвичайною кухнею. Якщо наша прелюдія достатня, радимо націлитися на імбирний кабачок або восьминога з butifarra negra.

Дегустацію напоїв можна почати там же, але ви мандрівник. Відправляйтеся до Bar Calders, щоб зайняти місце на одній із наймодніших терас Сан-Антоні. Мусимо попередити, що шлях до найкращого може бути тернистим, і, окрім напоїв, вам доведеться полювати за вільними місцями. Бар пропонує як закуски, так і повноцінні страви, але фокус не повинен зміщуватися з вибору чудового вермуту чи тапас. До вечора майстри коктейлів на піку своєї майстерності, і ви можете сміливо відкривати горизонти вдалих комбінацій.

Ще одне культове місце для дегустації в цьому чудовому районі Барселони – Rafael’s. Винний погреб, де місцеві змішуються з натовпами туристів і доводять якість запропонованих напоїв.

Що робити

Окрім їжі, напоїв і прогулянок у насолоді від засмаги, не пропустіть можливість зазирнути до місцевих книгарень. Після огляду гідного декору зверніть увагу на чудовий вибір книг англійською мовою. Книга – чудовий предмет, який довго нагадуватиме вам про розкішне оточення Барселони.

Де зупинитися

Звичайно, серед багатьох модних і розкішних зупинок у районі Сан-Антоні ви точно знайдете щось своє. Але ми хотіли б звернути вашу увагу на більш бюджетну зупинку в модному районі Барселони. Нещодавно оновлений TOC Hostel пропонує кілька комфортних варіантів розміщення на вибір. Номери на до 8 осіб підходять для великих сімей, груп, а також двомісні номери, де парам буде ідеально комфортно, а тим, хто хоче проводити якомога менше часу в номері, буде бюджетно.

Район Борн – гарна сімейна зупинка в Барселоні

Зустрічайте найкращі заходи та сходи сонця серед архітектурних скарбів Барселони. Джерело: Photographer Aleksandar Pasaric/Pexels

Ви можете зустріти кілька назв для цієї частини Барселони (Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera), але якщо орієнтуватися на більшість, це Борн. Без сумніву, найрозкішніший район Барселони з цікавими пам’ятками, багатою гастрономічною сценою та дорогим проживанням. Однак не поспішайте відмовлятися від зупинки тут, адже ця локація може бути досить вигідною, особливо якщо ви з дітьми чи чотирилапим другом. Готуйтеся тримати голови вгору, у Барселоні є на що подивитися та чим зайнятися. Галереї, архітектура, сучасні розваги – головне вчасно зупинитися та точно скласти план на день, інакше можна дуже втомитися.

Що подивитися

Прогулюючись вулицями району Борн у Барселоні, ви знайдете чергування стін XIII століття, готичних шпилів церков, модних галерей і музеїв, шикарних ресторанів і маленьких колоритних закладів, включно з сувенірними крамницями. Ринок Santa Caterina сяє новими фарбами та манить відвідувачів подалі від переповненої La Rambla. Музей Пікассо має бути в списку обов’язкових до відвідування, адже ця спадщина охоплює магічний період становлення митця та демонструє нелегкий шлях до світової слави. У музеї також зберігається захоплива колекція робіт друга-художника Жауме Сабартеса, а також колекція кераміки, яку дружина Пікассо подарувала чоловікові. Найкраще купувати квитки заздалегідь онлайн.

Чудова локація для сімейного відпочинку – Зоопарк Барселони. Розгляньте можливість провести там більшу частину дня, щоб охопити всі пригоди від катання на човні до оглядового майданчика над водоспадом. Живописну прогулянку також забезпечить Парк Цитаделі, де також раді чотириногим тваринам.

Район Готичний – архітектурна зупинка в Барселоні

Насолоджуйтесь готичними шпилями, розкиданими по всій Барселоні. Джерело: Manuel Torres Garcia/Pexels Photographer

Незалежно від того, чи відвідуєте ви Барселону на день, чи маєте пару тижнів у запасі, Готичний квартал буде головною ціллю, адже більшість листівок походять звідси. Архітектурна спадщина тут має найглибше значення та найяскравішу картину. Жвава денна атмосфера змінюється вечірньою затишністю та тишею ночі. Розкидані бари та ресторани ховаються під землю за зачиненими дверима з настанням темряви, на радість місцевих жителів.

Що подивитися

Маршрут можна почати з будь-якої точки одного з найкращих районів Барселони, але він має включати:

Пласа Сант Жауме, де палац Відродження та неокласичний Аджунтамент представляють урядову святиню.

Трохи за рогом ви знайдете Пласа дель Рей , де готичні шпили піднімають ваш погляд до небес.

, де готичні шпили піднімають ваш погляд до небес. Ви навряд чи пропустите Королівську Пласу та Кафедральний Собор.

Якщо є час поблукати, додайте до вашого досвіду Єврейський квартал. Його синагога – чудове місце, на яке варто звернути увагу, але не пропустіть кольорові крамнички по дорозі.

Що їсти

Сезонні делікатеси Барселони включають морські нотки та свіжі дари від фермерів. Талановитий шеф-кухар Марк Газконес зібрав усе це разом у закладі Unofficial. Назва не відображає прямого значення, а радше задає тон для розмови. Меню наповнене стравами, які відкрили свої найкращі смакові відтінки на різних грилях, якими чудово володіє команда професіоналів. Наша рекомендація – анчоуси з L’Escala та креветки з Palamós – насолоджуйтесь довше, інакше доведеться замовляти ще.

Обійняття вечора та нічного життя можна здійснити без зміни локації. Один із найкращих клубів Барселони, Sidecar Club, може похвалитися червоною площею Bar del Pla, яка називається "надто". Платформи пропонують таку різноманітність розваг від шоу-програм до концертів, що варто заглянути на афішу, якщо у вас є лише один шанс відвідати заклад.

Що робити

Досліджуйте більше Кафедральний Собор Барселони. Його історія та архітектура перевершать ваші очікування. Окрім печер, крипт і монастиря, де зберігаються останки 13-річної мучениці Євлалії, є приголомшливий оглядовий майданчик, де можна зробити найкращі панорамні фото за невелику плату за ліфт.

Одного дня візьміть велосипеди на прогулянку – ваші ноги будуть вам вдячні, а деякі пейзажі все одно вимагатимуть їзди.

Де зупинитися

Ми пропонуємо обрати Petit Palais Boqueria Garden для розкішної зупинки в крутому районі Барселони. Посеред вікового саду відбуватимуться ваші сніданки та бранчі. Номери різних розмірів можуть розмістити одинаків, великі сім’ї та цілі компанії в ідеально комфортних і елегантно стриманих умовах. Палац наповнений арками та сходами, які ведуть до різних зон відпочинку та таємних куточків. У принципі, можна відпочивати, не виходячи з палацу, але пам’ятайте про мету. Розташування готелю ідеальне для відвідування знаменитого ринку Boqueria, де можна годинами умовляти себе не спустошити кредитку.

Район Саграда Фамілія – для розміреного насолодження вулицями Барселони

Вражаючі шпилі знаменитої базиліки Саграда Фамілія. Джерело: Photographer Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

Окреме виділення цієї частини Барселони варте згадки з кількох причин. Ми згадали вище, що ця область району Ешампле м’якша, тихіша і присвячена внутрішнім насолодам. Її центром, як ви зрозуміли, є знаменита базиліка Гауді на Пласа Гауді. Біля церкви майже завжди людно, але натовп спокійний і плинний, тож у самому епіцентрі ви не відчуєте метушні.

Прогулянки відіграють важливу роль у знайомстві з районом, адже його площі заповнені цікавими магазинами, запрошувальними кафе та маленькими, але радісними розвагами для приїжджої публіки. І вам не доведеться далеко відходити від вулиці Гауді.

Що подивитися

Базиліка, безумовно, займе ваш час, але варто піти далі, щоб побачити приклад високого модернізму від Луїса Доменека І Монтанера в Сан-Пау. Сьогодні ця будівля, що раніше була шпиталем, внесена до списку ЮНЕСКО, із 20 павільйонами, де ви будете розглядати кожен завиток. Можливо, тут можна провести дослідження архітектурних стилів, охоплюючи візантійський, готичний і мавританський способи декорування. Також звідси відкривається чудовий вид на Саграду Фамілію.

Що їсти та пити

У районі є місця для їжі як бюджетні, так і дорогі. Оберемо за принципом ціна-якість і зупинимося на Bardeni. М’ясна різноманітність тут досягає колосальних списків у меню. Навіть якщо страва містить фрукти чи овочі, акцент усе одно буде на м’ясі. Ситні великі порції дозволяють замовити страву на двох, якщо ви будете готові ділитися після першого шматка. Каннелоні з бичачого хвоста чи піканья з фуа та перцем чилі – обирайте, але ми рекомендуємо обидва.

Відвідування Сагради Фамії ввечері – чудова ідея не лише через атмосферне освітлення, а й заради місця, що розташоване поруч. La Cervecería Secreta тримає високу планку, де можна провести якісну дегустацію крафтового пива та насолодитися концертами, стендапами та організованими подіями. У меню є ситні веганські бургери та тапас.

Що робити

Досліджуйте знамениту Базиліку, жодна поїздка до Барселони не буде повною без її відвідування. Екскурсія проведе вас до підвалів, де зберігаються плани, креслення, моделі, а майстри досі створюють, використовуючи старовинні техніки. Верхівка також варта підйому, високі вежі запропонують панорамні види Барселони.