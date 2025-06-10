Где остановиться в Барселоне, чтобы не упустить самое главное. Путеводитель по районам и достопримечательностям

Барселона – это не только один из лучших спортивных городов, но и место, где каталонское наследие дарит множество пешеходных достопримечательностей, особые гастрономические наслаждения и, конечно, морской бриз. Выбор места остановки в городе удобнее подстроить под ваши цели, поэтому мы расскажем: что можно достичь в каждом из лучших районов Барселоны. Районы города поделены не только условной линией, но и атмосферой, плотностью туристов и, конечно, ценами на проживание. С нашими лучшими местами для остановки в Барселоне вы сможете найти оптимальный вариант для вашего бюджета и списка дел. От возможностей панорамных небоскребов до почти сельского отступления, Барселона и ее лучшие районы для остановки оставят теплые воспоминания в телефоне, чтобы вернуться за следующей порцией.

Район Грация – уединение среди архитектуры модернизма

Известный парк Гуэль для прогулки на целый день, Барселона. Источник: Фотограф Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

Бетон и стекло никогда не помешают вам наслаждаться долгожданным солнцем, если только вы сами не захотите уйти в тень. Архитектура района Грация в Барселоне была создана задолго до того, как город стал мегаполисом. Несмотря на поглощение этого некогда независимого городка, ему удалось сохранить главное: индивидуальную атмосферу и уютную красоту. Грация будто продолжает жить своей привычной жизнью, наполняя улицы разнообразными вкусными и зрелищными событиями как днем, так и под звездами. Многие приезжают в район в августе на Festa Major. Эта уличная ярмарка, которая длится минимум неделю, объединяет все соседние районы Барселоны и туристов, которые любят гастрономические и культурные туры. В эти дни улицы изысканно украшены, а параллельно на разных площадках проходят концерты и другие развлечения.

Что посмотреть

Для незабываемого опыта в районе Грация посетите Casa Fuster для роскошного пребывания, Casa Vicens Gaudí для впечатляющей экскурсии и Парк Гуэль для яркого открытия и терапии.

Что есть и пить

Любители мяса могут быть в восторге от Барселоны – от разнообразной качественной уличной еды для перекуса в рестораны, где подают нежную аргентинскую говядину, приготовленную на гриле с дымным ароматом. Для роскошной трапезы посетите ресторан Disfrutar.

Чтобы не потеряться в разнообразии баров, ориентируйтесь на вкус подлинного качества, проверенного 50 годами бесконечных посетителей. La Vermuteria del Tano уникальна своей расслабленной атмосферой, выбором качественного Tano и разнообразием вермутов. Конечно, в меню есть и другое, но вы здесь именно за этим. Напитки сопровождаются разнообразными морепродуктами и овощными закусками, которые сделают ваш вечерний напиток еще более ярким и насыщенным.

Что делать

Ваше настроение может измениться на рассвете, но посещение Парка Гуэль обязательно, если вы в Барселоне, и в таком удобном районе, как Грация. Войдя через главные ворота между двумя знаменитыми башнями Ганса и Гретель, разомнитесь, пробежав по лестнице, где мозаичный дракон охраняет вход в колонный зал, главным украшением которого является потолок. Будьте готовы долго смотреть вверх, разгадывая секрет мастеров, которые, вероятно, подкладывали что-то под шею во время работы.

Мозаика из плитки в парке приобретает самые разные формы и создает достаточно эмоциональные картины. Часть парка платная, но это того стоит, ведь вы насладитесь идеями, воображением и мастерством.

Еще одним удовольствием может стать одна из площадей района: Plaza del Sol, Plaza de la Virreina или Plaza de la Vila. Выберите одну из привлекательных террас кафе, чтобы взять чашку кофе или бокал игристого вина и погрузиться в жизнь местных жителей Барселоны, унося ее историю по улицам.

Где остановиться в районе Грация, Барселона

Пятизвездное роскошное пребывание в Casa Fuster GL Monumento познакомит вас с шикарным модернизмом более 100 лет. Вместе с проживанием вы получите доступ к настоящему музею, если ценность искусства имеет для вас значение, как для ЮНЕСКО. Номера просторные с большими панорамными окнами и мраморными ванными комнатами. На крыше расположен бассейн и отличная зона отдыха. Отель расположен недалеко от модных магазинов, окружен лучшей гастрономической сценой и всего в полуквартале от дома Гауди.

Район Раваль – мультикультурное наследие

Длинные линии городских пляжей Барселоны. Источник: Фотограф Miguel Acanjo Saddi/Pexels

Район предлагает достаточно контрастную картину мира. Первое, что бросается в глаза, – это торговые ряды, заполненные индийскими и пакистанскими продуктами, товарами и одеждой. Население улиц в основном составляют диаспоры Индии и Пакистана с примесью современных и международных семей. Отличаются магазины, чьи основы были заложены еще Римской империей, и современные заведения, которые открыли свои двери благодаря быстрому развитию времени. Район удобен для покрытия ряда соседних зон, а также для включения релаксационных активностей на городских пляжах.

Что посмотреть

Яркие места для исследования включают в Palau Güell – его средневековые стены оживили Гауди, MACBA – музей, который откроет современную коллекцию для любителей искусства, а также культурные развлечения в виде концертов и фильмов. Любители скейтбординга найдут здесь платформу для новых достижений. Если вы предпочитаете творческие остановки, рассмотрите ближе Barceló Hotel, который стал частью достопримечательности в 2008 году.

Прогулка по улице Joaquín Costa может оказаться идеальным открытием района. Не упустите винтажные магазины, где можно найти уникальные подарки и сувениры среди антиквариата. Вы натолкнетесь на целый базар, по которому можно гулять весь день, исследуя декор и предметы обихода, собранные со всего мира. Когда устанете, всегда можно сесть, чтобы насладиться вкусным коктейлем в Negroni.

Набережная предлагает кучу собственных развлечений, уютных заведений от открытых кабанок до элегантных столиков на террасах. Спортивные площадки и игровые зоны для детей могут занять ваш день в районе Раваль, Барселона.

Что есть и пить

Чтобы охватить разнообразие местной еды и напитков в одном заведении, посетите Juicy Room. Этот непринужденный тапас-бар удивит вас каталонскими и испанскими блюдами, переосмысленными цивилизацией. Радуйтесь сезонному меню, ведь продукты на вашей тарелке будут максимально свежими с фермы. Для незабываемого опыта попробуйте иберийские свиные ребра, рис с уткой и угрем, грилированного осьминога с нутом или крокеты из бычьего хвоста с грибами корнукопия. Последнее блюдо – настоящая фантазия.

Для глубокой атмосферы и насыщенного напитка посетите заведение Caribbean Club. Чуть-чуть классики и винтажного гламура от Хуана Гонсалеса погрузят вас в правильное состояние для расширения границ вкусовых нюансов. Получите терапию с идеальным балансом виски, имбиря и медовухи с цитрусовыми нотками, чтобы найти приятную замену противопростудным средствам.

Что делать

Стать одним из 2292 счастливчиков, которые насладятся известнейшими оперными ариями в мире, – это подарок району Барселоны, в котором вы остановились. Конечно, доступны экскурсии, но акустика играет немаловажную роль в этом невероятном опыте. Не стесняйтесь, если вы не подвержены этому жанру, ведь на сценах Liceu можно посетить балет, театральную постановку или даже концерт. Современные технологии проникли в древние золоченые стены, и теперь перед вами будет экран на сиденье, где можно выбрать удобный язык для субтитров. Не привезли ли смокинг? Не проблема. Воспользуйтесь одним из винтажных рынков, где можно приобрести причудливые узорчатые шали и прикрыть джинсы с футболкой, если это необходимо.

Где остановиться в районе Раваль, Барселона.

Вы можете получить достойный обзор Барселоны, остановившись в Barceló Raval Hotel. Это, пожалуй, одна из самых романтичных остановок в городе. Поднявшись на крышу, вы получите панорамный вид на 360 градусов. Для удобства крыша оснащена биноклями, чтобы башни Mapfre, Средиземное море и коммуникационная башня Montjuïc появились на расстоянии вытянутой руки. Ресторан и бар позволяют долго и приятно наслаждаться обзором, а ужин на двоих станет настоящим опытом в Барселоне.

Районы Эшампле Эскерра и Сан-Антони – модная остановка в Барселоне

Быстро развивающаяся барселона имеет место для каждого туриста. Источник: Photographer Enrico Perini/Pexels

Районы внутри районов – не новинка для быстрорастущих мегаполисов, и то же произошло с Эшампле. Его левая ( Esquerra ) и правая ( Dreta ) стороны оказались совершенно разными. А Эскерра еще поделилась на две части: старую ( Antiga ) и новую ( Nova ). Четкие цели вашего пребывания в Барселоне помогут разобраться в этом лабиринте. Если вы хотите больше активности, выбора заведений, шумных толп и модных магазинов, останавливайтесь на левой стороне в Эскерри, а если вас интересует более медленный темп с выбором террас и отзывов, останавливайтесь направо. Привлекательность Эскерри заключается в наличии огромного зеленого пространства, которое включает в себя парк Joan Miró и сады Университета Барселоны.

Что посмотреть

Конечно, тюрьму. Точнее, бывшую тюрьму, которая стала довольно дерзкой достопримечательностью, украшенной зеленью.

Район Эшампле – однозначно хорошее место для роскошного гастрономического тура и дегустаций. Уровень местных заведений достаточно высок, и у вас будет широкий выбор того, что включить в ваше кулинарное наслаждение.

Прекрасно, если вы сможете получить вид на район с квадрокоптера или вертолета. Один из лучших районов Барселоны был проектом Ильдефонса Серды, использовавшего идею сетки для максимального распределения ресурсов и повышения комфорта местного населения.

Полюбуйтесь архитектурой Casa Lleó Morera от Доменека и Мунтанера, Casa Amatller от Пуча и Кадафалка и Casa Batlló от Гауди.

Что есть и пить

Мы направим вас к Рафе Пеньи, ведь этот шеф-повар поможет расширить ваш гастрономический диапазон беспроигрышно в заведении Gresca. Плацдарм с сидячими местами довольно большой, ресторан расширили, и теперь у него потрясающий бар. Возможность наблюдать за мастерством команды шеф-повара – это отдельный опыт и прелюдия к вашему сладкому знакомству с необычной кухней. Если наша прелюдия достаточна, советуем нацелиться на имбирный кабачок или осьминога из butifarra negra.

Дегустацию напитков можно начать там же, но вы путешественник. Отправляйтесь в Bar Calders, чтобы занять место на одной из самых модных террас Сан-Антони. Должны предупредить, что путь к лучшему может быть тернистым, и кроме напитков вам придется охотиться за свободными местами. Бар предлагает как закуски, так и полноценные блюда, но фокус не должен смещаться по выбору великолепного вермута или тапаса. К вечеру мастера коктейлей на пике своего мастерства, и вы можете смело открывать горизонты удачных комбинаций.

Еще одно культовое место для дегустации в этом замечательном районе Барселоны – Rafael's. Винный погреб, где местные смешиваются с толпами туристов и доказывают качество предлагаемых напитков.

Что делать

Кроме еды, напитков и прогулок в наслаждении от загара, не упустите возможность заглянуть в местные книжные магазины. После обзора достойного декора обратите внимание на отличный выбор книг на английском языке. Книга – отличный предмет, который будет долго напоминать вам о роскошном окружении Барселоны.

Где остановиться

Конечно, среди многих модных и роскошных остановок в районе Сан-Антони вы точно найдете что-нибудь свое. Но мы бы хотели обратить ваше внимание на более бюджетную остановку в модном районе Барселоны. Недавно обновленный TOC Hostel предлагает несколько удобных вариантов размещения на выбор. Номера до 8 человек подходят для больших семей, групп, а также двухместные номера, где парам будет идеально комфортно, а тем, кто хочет проводить как можно меньше времени в номере, будет бюджетно.

Район Борн – хорошая семейная остановка в Барселоне

Встречайте лучшие закаты и восходы солнца среди архитектурных сокровищ Барселоны. Источник: Photographer Александр Pasaric/Pexels

Вы можете встретить несколько названий для этой части Барселоны ( Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera ), но если ориентироваться на большинство, это Борн. Без сомнения, самый роскошный район Барселоны с интересными достопримечательностями, богатой гастрономической сценой и дорогим проживанием. Однако не спешите отказываться от остановки здесь, ведь эта локация может быть достаточно выгодна, особенно если вы с детьми или четвероногим другом. Готовьтесь держать голову вверх, в Барселоне есть что посмотреть и чем заняться. Галереи, архитектура, современные развлечения – главное вовремя остановиться и точно составить план на день, иначе можно утомиться.

Что посмотреть

Прогуливаясь по улицам района Борн в Барселоне, вы найдете дежурство стен XIII века, готических шпилей церквей, модных галерей и музеев, шикарных ресторанов и маленьких колоритных заведений, включая сувенирные магазины. Рынок Santa Caterina сияет новыми красками и манит посетителей вдали от переполненной La Rambla. Музей Пикассо должен быть в списке обязательных для посещения, ведь это наследие охватывает магический период становления художника и демонстрирует нелегкий путь к мировой славе. В музее также хранится увлекательная коллекция работ друга-художника Жауме Сабартеса, а также коллекция керамики, которую супруга Пикассо подарила мужу. Лучше всего покупать билеты заранее онлайн.

Прекрасная локация для семейного отдыха – Зоопарк Барселоны. Рассмотрите возможность провести там большую часть дня, чтобы охватить все приключения от катания на лодке до смотровой площадки над водопадом. Живописную прогулку также обеспечит Парк Цитадели, где также рады четвероногим животным.

Район Готический – архитектурная остановка в Барселоне

Наслаждайтесь готическими шпилями, разбросанными по всей Барселоне. Источник: Manuel Torres Garcia/Pexels Photographer

Независимо от того, посещаете ли вы Барселону в день или имеете пару недель в запасе, Готический квартал будет главной целью, ведь большинство открыток происходит отсюда. Архитектурное наследие здесь имеет самое глубокое значение и яркую картину. Живая дневная атмосфера сменяется вечерним уютом и тишиной ночи. Разбросанные бары и рестораны прячутся под землю за закрытыми дверями с наступлением темноты, к радости местных жителей.

Что посмотреть

Маршрут можно начать с любой точки одного из лучших районов Барселоны, но должен включать:

Плас Сант Жауме, где дворец Возрождения и неоклассический Аджунтамент представляют правительственную святыню.

Чуть-чуть за углом вы найдете Пласа дель Рей , где готические шпилы поднимают ваш взгляд к небесам.

, где готические шпилы поднимают ваш взгляд к небесам. Вы вряд ли пропустите Королевскую Плассу и Кафедральный Собор.

Если есть время побродить, добавьте к вашему опыту Еврейский квартал. Его синагога – прекрасное место, на которое стоит обратить внимание, но не упустите цветные лавочки по дороге.

Что есть

Сезонные деликатесы Барселоны включают в себя морские нотки и свежие дары от фермеров. Талантливый шеф-повар Марк Газконес собрал все это вместе в заведении Unofficial. Название не отображает прямое значение, а скорее задает тон для разговора. Меню наполнено блюдами, открывшими свои лучшие вкусовые оттенки на разных грилях, которыми прекрасно владеет команда профессионалов. Наша рекомендация – анчоусы из L'Escala и креветки из Palamós – наслаждайтесь подольше, иначе придется заказывать еще.

Обнимание вечера и ночной жизни можно осуществить без смены локации. Один из лучших клубов Барселоны, Sidecar Club, может похвастаться красной площадью Bar del Pla, которая называется "слишком". Платформы предлагают такое разнообразие развлечений от шоу-программ до концертов, что стоит заглянуть на афишу, если у вас есть только один шанс посетить заведение.

Что делать

Исследуйте больше Кафедральный Собор Барселоны. Его история и архитектура превзойдут ваши ожидания. Кроме пещер, крипт и монастыря, где хранятся останки 13-летней мученицы Евлалии, есть потрясающая смотровая площадка, где можно сделать лучшие панорамные фото за небольшую плату за лифт.

Однажды возьмите велосипеды на прогулку – ваши ноги будут вам благодарны, а некоторые пейзажи все равно потребуют езды.

Где остановиться

Мы предлагаем выбрать Petit Palais Boqueria Garden для роскошной остановки в крутом районе Барселоны. Посреди векового сада будут проходить ваши завтраки и бранчи. Номера разных размеров могут разместить одиночек, большие семьи и целые компании в идеально комфортных и элегантно сдержанных условиях. Дворец наполнен арками и лестницей, ведущей в различные зоны отдыха и тайные уголки. В принципе, можно отдыхать, не выходя из дворца, но помните о целях. Расположение отеля идеально для посещения знаменитого рынка Boqueria, где можно часами уговаривать себя не опустошить кредитку.

Район Саграда Фамилия – для размеренного наслаждения по улицам Барселоны

Впечатляющие шпили знаменитой базилики Саграда Фамилия. Источник: Фотограф Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

Отдельное выделение этой части Барселоны стоит упоминания по нескольким причинам. Мы упомянули выше, что эта область района Эшампле более мягкая, тихая и посвящена внутренним удовольствиям. Ее центром, как вы поняли, является знаменитая базилика Гауди на Пласа Гауди. Возле церкви почти всегда людно, но толпа спокойна и текуче, поэтому в самом эпицентре вы не почувствуете суеты.

Прогулки играют важную роль в знакомстве с районом, ведь его площади заполнены интересными магазинами, приглашающими кафе и маленькими, но радостными развлечениями для приезжей публики. И вам не придется далеко отходить от улицы Гауди.

Что посмотреть

Базилика, безусловно, займет ваше время, но стоит пойти дальше, чтобы увидеть пример высокого модернизма от Луиса Доменека и Монтанера в Сан-Пау. Сегодня это здание, ранее бывшее госпиталем, внесено в список ЮНЕСКО, с 20 павильонами, где вы будете рассматривать каждый завиток. Возможно, здесь можно провести исследования архитектурных стилей, включая византийский, готический и мавританский способы декорирования. Также отсюда открывается великолепный вид на Саграду Фамилию.

Что есть и пить

В районе есть места для еды, как бюджетные, так и дорогие. Выберем по принципу цена-качество и остановимся на Bardeni. Мясное разнообразие здесь достигает колоссальных списков в меню. Даже если блюдо содержит фрукты или овощи, акцент все равно будет на мясе. Сытные большие порции позволяют заказать блюдо на двоих, если вы будете готовы делиться после первого куска. Каннелони из бычьего хвоста или пикания из фуа и перцем чили – выбирайте, но мы рекомендуем оба.

Посещение Саграды Фамии вечером – отличная идея не только из-за атмосферного освещения, но и ради места, расположенного рядом. La Cervecería Secreta держит высокую планку, где можно провести качественную дегустацию крафтового пива и насладиться концертами, стендапами и организованными событиями. В меню есть сытные веганские бургеры и тапасы.

Что делать

Исследуйте знаменитую Базилику, ни одна поездка в Барселону не будет полной без ее посещения. Экскурсия проведет вас в подвалы, где хранятся планы, чертежи, модели, а мастера до сих пор создают, используя старинные техники. Верхушка также достойна подъема, высокие башни предложат панорамные виды Барселоны.