Фітнес хлібці: без борошна й глютену

Без борошна й без глютену. Смачно та корисно — ідеально для ресторану, вдома, щоб здивувати рідних, дати дітям у школу чи приготувати швидкий перекус.

Зберігайте, діліться з друзями, готуйте — і обов’язково напишіть, як вам було смачно

На 2 деко:

• 100 г вівсянки

• 200 г насіння льону

• 75 г кунжуту

• 150 г насіння гарбуза

• 150 г насіння соняшника

• 500 г окропу

• 100 г соєвого або теріякі соусу

• 10 г солі

Спосіб приготування:

1. Змішую вівсянку з усім насінням та сіллю.

2. Заливаю окропом, накриваю рушником і залишаю на 10–15 хвилин.

3. Додаю соєвий соус. Поки маса ще тепла й рідка — ділю її на 2 деко.

4. Деко злегка змащую олією.

Зверху кладу силіконізований пергамент (або звичайний, теж змащений олією).

5. Рівномірно й тонко розподіляю масу по пергаменту.

Відправляю в розігріту до 155°C духовку на 30 хв з конвекцією.

6. Через 30 хв дістаю, обережно перевертаю, знімаю верхній пергамент — і знову ставлю в духовку на ще 30 хв при 140°C.

І все! Хлібці готові — хрумкі, ароматні, корисні.