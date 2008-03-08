Доктрина Путіна-Треніна: путінський ядерний шантаж вперше ефективно спрацював ще у квітні 2008

Путін давно вже відкрито загрожує Заходу ядерною зброєю. Три з половиною роки повномасштабної війни в Україні він послідовно вселяє Заходу таке:

Я збираюся виграти у вас війну і поставити вас на коліна, незважаючи на те, що поступаюся вам у всьому: економічно, технологічно, в конвенційних озброєннях. Тому що я маю перед вами лише одну, але вирішальну перевагу: я готовий застосувати ядерну зброю, а ви ні. Я готовий пожертвувати сотнями тисяч життів заради моєї великої мети, а ви для свого захисту немає.

Тому ви відступите та капітулюєте. Для цього мені вигратиме лише один психологічний поєдинок. Жахнувшись мого ядерного шантажу або, якщо знадобиться, мого одного обмеженого ядерного удару, ви здригнетесь, відступите, відмовитеся від підтримки України і назавжди підете зі світової історії.

Далі текст мовою оригіналу

Путинский ядерный шантаж впервые эффективно сработал еще в апреле 2008, когда на саммите НАТО Украине и Грузии отказали в ПДЧ. Он работает все годы войны в Украине, заставляя Запад ограничивать поставки вооружений, как по номенклатуре, так и по объемам. Мир восхищен стойкостью и героизмом украинских спартанцев, защищающих Свободный мир от нашествия рашистских варваров. Но уверенный в своей безнаказанности диктатор готов уничтожать с воздуха украинские города так же, как он уничтожал Грозный и Алеппо.

Дважды за эти годы путинский ядерный шантаж был прокомментирован западными лидерами. В марте 2025 в контексте звучавших тогда из Вашингтона сигналов о неготовности США более гарантировать безопасность Европы Президент Франции Макрон напомнил, что Франция ядерная держава и намерена в этом качестве противостоять любому ядерному шантажу. И буквально на днях как бы неожиданно вернувшийся из своей добровольной отставки с поста Лидера Свободного Мира Дональд Трамп не просто напомнил или намерился, а распорядился двум американским ядерным подлодкам класса "Огайо" занять позиции наиболее удобные для нанесения ударов своими ракетами.