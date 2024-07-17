Домовитися з Путіним неможливо: ''мирні пропозиції'' – це капітуляція України

Так, друзі. Ми ж розуміємо, що усі озвучені прямо чи через корисні роти путінські "умови припинення вогню і початку переговорів" - це умови мʼякої капітуляції? І вони діють лише до того моменту, коли ми на офіційному рівні погодимося їх обговорювати. Бо погодитися - означає повідомити, що капітуляція для нас більш прийнятна, ніж продовження опору. І ось ми вже торгуватимемось не за свободу і незалежність, а за більш чи менш жорсткі умови капітуляції. І Путін не буде Путіним, якщо не вичавить з ситуації все можливе. Тому на виході ми отримаємо значно більш жорсткі умови капітуляції, ніж ті, що пропонують нам зараз.

Отже, ніяких "мирних пропозицій" Путіна не існує. Ніяких можливостей домовитися з Путіним про щось окрім капітуляції - не існує.

І всі, хто пропонує "це все якось вже завершувати, бо…" - пропонує насправді капітуляцію на умовах РФ. А це катастрофа, яка зробить нас беззахисними перед РФ, залежними від неї, і як наслідок - підірве крихкий громадянський мир в Україні, перетворивши на легку здобич через встановлення маріонеткового режиму чи подальшу пряму окупацію.

Чи зменшить це кількість смертей і масштаби руїни? Ні.

Чи поставить це під сумнів подальше існування української нації? Так.

Тому я не бачу іншого виходу, ніж продовження опору. Капітулювати можна в будь-який момент, із приблизно однаковими наслідками. Але нащо капітулювати, коли ми ще маємо сили боротися, а результат війни не визначений напевно?