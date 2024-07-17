Договориться с Путиным невозможно: ''мирные предложения'' – это капитуляция Украины

Так, друзья. Мы же понимаем, что все озвученные прямо или из-за полезных рот путинские "условия прекращения огня и начала переговоров" - это условия мягкой капитуляции? И они действуют только до того момента, когда мы на официальном уровне согласимся их обсуждать. Ибо согласиться – значит сообщить, что капитуляция для нас более приемлема, чем продолжение сопротивления. И вот мы будем уже торговаться не за свободу и независимость, а за более или менее жесткие условия капитуляции. И Путин не будет Путиным, если не выжмет из ситуации все возможное. Поэтому на выходе мы получим гораздо более жесткие условия капитуляции, чем предлагающие нам сейчас.

Следовательно, никаких "мирных предложений" Путина не существует. Никаких возможностей договориться с Путиным о чем-либо кроме капитуляции – не существует.

И все, кто предлагает "это все как-то уже завершать, потому что…" – предлагает на самом деле капитуляцию на условиях РФ. А это катастрофа, которая сделает нас беззащитными перед РФ, зависимыми от нее, и как следствие подорвет хрупкий гражданский мир в Украине, превратив в легкую добычу из-за установления марионеточного режима или дальнейшей прямой оккупации.

Уменьшит ли это количество смертей и масштабы руины? Нет.

Поставит ли это под вопрос дальнейшее существование украинской нации? Да.

Поэтому я не вижу иного выхода, чем продолжение сопротивления. Капитулировать можно в любой момент с примерно одинаковыми последствиями. Но зачем капитулировать, когда у нас еще есть силы бороться, а исход войны не определен наверняка?