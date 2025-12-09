Країна ідіотів

Спікер Державної думи Російської Федерації Вʼячеслав Володін під час публічної наради з Путіним на повному серйозі переповів російському президенту вигадану новину з хорватського сатиричного часопису про те, як в Албанії заарештували призначений міністром штучний інтелект за корупцію.

Відомий здебільшого своєю підтримкою співака Шамана спікер якось навіть не подумав, що штучний інтелект заарештувати неможливо. Але справа навіть не в цьому. Ми з вами часто говоримо про проблеми у державному управлінні України — і справедливо критикуємо ситуацію, що склалася. Але просто подивіться, як деградувало державне управління Росії за Путіна. Це ж не просто четверта особа в державі — ідіот, не здатний зрозуміти що під телевізійні камери такі новини президенту не розповідають. Це означає, що ідіоти всі навкруги. Що не існує служба перевірки фактів, що не існує референтура, що спікера не готують до зустрічі із президентом країни, який один вирішує долю всіх чиновників.

І повірте мені, як людині, яка десятиріччями працювала в російському парламенті - так ніколи не було. І саме тому я дуже задоволений тим, що я бачу.

Він її таки угробить. Хай тільки глибше закопує.