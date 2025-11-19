Алкогольна залежність в Україні: чому важливо не чекати ''понеділка'', щоб почати лікування

Більшість людей із залежністю відтягують момент звернення по допомогу. "Ще свято", "ще відпустка", "з понеділка точно не п’ю" – і так минають місяці та роки. За цей час руйнуються органи, стосунки з рідними й фінансова стабільність, а лікування стає складнішим і дорожчим. Саме тому Наркологічна клініка Олега Василенко - vacilenko.com наголошує: чим раніше людина звертається, тим вищі шанси на успішне відновлення.

Алкогольна залежність давно визнана медичною хворобою. За даними ВООЗ, у 2019 році алкоголь спричинив близько 2,6 млн смертей у світі, що становить майже 4,7% усіх смертей; особливо вразливою є група людей 20-39 років. Це цифри, за якими стоять реальні сім’ї, втрачена робота, інсульти, інфаркти та нещасні випадки. На цьому фоні рішення "дотягнути до понеділка" – не просто звичка, а фактор ризику для здоров’я й життя.

Чому відкладати небезпечно

Кожен додатковий місяць або рік активного вживання алкоголю означає:

Поглиблення ураження органів. Страждають печінка, серце, судини, нервова система. Частішають гіпертонічні кризи, аритмії, ризик інсультів та інфарктів.

Посилення толерантності. Щоб відчути ефект, потрібні більші дози. Це прискорює розвиток запоїв і ускладнює виведення з них.

Важчий абстинентний синдром. Самостійні спроби перетерпіти вдома без лікаря можуть закінчитися судомами, галюцинаціями, різкими стрибками тиску.

Розпад соціальних зв’язків. Людина пропускає роботу, конфліктує з близькими, і як наслідок – втрачає підтримку саме тоді, коли вона найбільше потрібна.

Чим довше триває залежність, тим складніше сформувати мотивацію до лікування. Тому раннє звернення – це про економію сил, грошей і часу на відновлення.

Що означає почати лікування в клініці Олега Василенко

Наркологічна клініка Олега Василенко – це приватна мережа з філіями в різних містах України (Київ, Одеса, Дніпро, Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль), яка працює з алкогольної залежністю на медичному рівні.

Ключові принципи роботи:

Ліцензія МОЗ України №1735/0/63-23. Лікування проводять за медичними стандартами із застосуванням загальноприйнятої фармакотерапії.

Повна анонімність. Дані пацієнта не передаються третім особам; звернення конфіденційне як для самої людини, так і для родини.

Приїзд лікаря за 30/60 хв. У регіонах присутності є послуги виїзду нарколога додому для виведення з запою чи первинної допомоги.

Гарантія на послугу кодування – у межах обраного методу, строку його дії та медичних показів.

Алгоритм звернення зазвичай виглядає так

Безкоштовна телефонна консультація 24/7. Лікар уточнює стаж, стан, наявні хвороби, ризики для життя. Рішення щодо формату допомоги. Виведення з запою вдома, у стаціонарі або амбулаторно – залежно від тиску, пульсу, віку, супутніх захворювань. Медичний детокс. Інфузійна терапія, контроль тиску й пульсу, медикаменти для зняття абстиненції, захист печінки й серця. Кодування від алкоголю. Можуть використовуватися укол дисульфіраму, підшивка, гіпноз за методом Довженка, лазерне кодування – вибір залежить від стану й показів.

Чому не варто чекати зручного моменту?

Алкогольна залежність рідко зникає сама. Як правило, "ще трохи потерплю" означає ще один запій, ще одну швидку, ще один конфлікт у родині. Коли людина відкладає лікування, вона фактично обирає не стабільність, а погіршення стану.

Набагато безпечніше й чесніше визнати проблему зараз, поки є сили говорити, ходити, приймати рішення, – і делегувати медичну частину фахівцям.

Висновок

Алкогольна залежність в Україні – це не рідкісний виняток, а поширена медична проблема, підтверджена світовою статистикою. Але в кожному конкретному житті важливий не відсоток у звіті, а момент, коли людина зупиняється і каже собі: "Досить, мені потрібна допомога". Наркологічна клініка Олега Василенко пропонує чіткий, поетапний і анонімний шлях: детоксикація, кодування, медичний супровід без тиску.

Зателефонуйте зараз – лікар поруч!

Забронюйте місце сьогодні, дізнайтеся свій план лікування та вартість, поки понеділок не перетворився на черговий втрачений рік