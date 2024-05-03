Агенція Promodo збільшила базу підписників для інтернет-магазину MAUDAU

Стратегії retention marketing спрямовані як на утримання наявних клієнтів, так і на залучення нової аудиторії. Це ефективний інструмент для майданчиків електронної комерції, саме тому команда MAUDAU звернулася до Promodo — провідної агенції з цифрового маркетингу. Онлайн-платформа потребувала акумуляції лідів, конверсії в першу і другу покупку та збору інформації про вподобання відвідувачів. У статті розкажемо про результати співпраці, визначимо правильні цілі email розсилки та розкриємо секрети win-win комунікацій з гостями сайту.

Платформа MAUDAU — задоволення від шопінгу

Сервіс MAUDAU швидко здобув прихильність українського споживача. Серед переваг — величезний асортимент, зручний пошук, вигідні акції та оперативна доставка в будь-який куточок країни.

Компанія вже співпрацювала з агенцією Promodo — тоді за допомогою Google Search Console вдалося суттєво підвищити органічний трафік та видимість позицій. В результаті MAUDAU за пів року перейшла з ТОП-100 до ТОП-10 свого сегмента.

Нині у пріоритеті були такі задачі:

переглянути точки збору контактів на сайті, вдосконалити процес та збільшити загальну базу підписників;

визначити гостей, які цікавляться конкретною категорією (наприклад, алкогольною продукцією) та наростити саме цей сегмент.

Як допоміжний інструмент використали омніканальну CDP-систему eSputnik.

Збір email: мета та реалізація

Спочатку фахівці з email-маркетингу https://www.promodo.ua з’ясували цілі та побажання клієнта. Представник MAUDAU, Retention Team Lead Сергій Дорошенко сформулював їх так:

зібрати додаткові дані про користувачів для подальшої сегментації;

донести до аудиторії win-win комунікацій через імейл і телефон;

залучити нових та заохотити наявних гостей сайту.

Це давало змогу формувати більш релевантні пропозиції, що збільшувало як прибуток з каналу, так і прихильність покупців до бренду.

Промодівці добре знали, що запорука успіху — простий заклик до дії та мінімальна кількість кроків для користувача. Отже, на сайт MAUDAU додали форму підписки з можливістю вибрати бонус та використали короткий зрозумілий меседж. У результаті отримали високий Subscription Rate.

Для якісної сегментації знадобилась додаткова інформація про клієнтів, тому шлях вийшов довшим. Звичайно, Subscription Rate знизився, але в цьому разі головним був не він, а коректні дані для поділу користувачів. Для цих цілей застосували ефективні інтерактиви Quiz та GiftBox.

Опитування та промокоди

Quiz-маркетинг базується на будь-якій інтерактивній взаємодії з користувачами. MAUDAU вже мав інструменти для збору даних, а фахівці Promodo додали нову механіку. Вони запропонували гостям сайту пройти невеличке опитування та отримати за відповіді подарунок. Запитання стосувались алкогольної продукції, отже, привертали увагу сегмента, якому цікава ця категорія.

Першим йшло нейтральне питання: "Як ви ставитесь до алкоголю?", і якщо відповідь була негативною — опитування закінчувалось. В іншому випадку ланцюжок продовжувався. В обох сценаріях учасник отримував email з промокодом на знижку. За місяць мали чудові результати: 52% користувачів, що підтвердили пошту та отримали промокод, зробили замовлення. До того ж 69% виявились новими контактами.

Агенція Promodo збільшила базу підписників для інтернет-магазину MAUDAU

Активність була корисна як MAUDAU, так і покупцям. Перші отримали свіжі дані, сегментовану базу та дохід через апсейл, а другі — врахування особистих уподобань, індивідуальні пропозиції та знижки.

Подарунки до Дня народження MAUDAU

Інфоприводом для залучення користувачів стала друга річниця появи маркету. Промодівці не стали розробляти окремий лендінг, а використали привабливий віджет pop-up. Меседж "Забирай свої подарунки до Дня народження MAUDAU!" чітко окреслював пропозицію та підштовхував до дії. Механіка складалась з простих кроків:

Поява на сторінці віджета із закликом. Заповнення форми та підтвердження email. Отримання та "розпаковка" подарунку. Відправлення промокоду на певну суму.

Тут була своя хитрість: не кожен користувач отримував знижку, але мав можливість зіграти повторно. Для цього він залишав номер телефону.

День народження, як інфопривід та привабливий pop-up, поповнив актуальну базу на 62% нових контактів.

Підсумки та інсайти

Агенція застосувала активність у формі підписки з можливістю вибрати бонус. І хоча вона працювала на сайті лише місяць, принесла 98% свіжих комунікацій. Корисним інсайтом стало те, що гості частіше вибирають безкоштовне доставлення, ніж промокод.

Агенція Promodo збільшила базу підписників для інтернет-магазину MAUDAU

Загальний приріст на місяць склав:

15% за Quiz;

46% за Giftbox;

79% за підписку з бонусом.

Процитуємо представника MAUDAU Сергія Дорошенка: "Ми з командою Promodo вирішили одразу декілька Retention-задач. Вдячні промодівцям за креативні рішення та виконання різноманітних "забаганок" у максимально повному обсязі. В результаті співпраці ми отримали збільшення нових контактів і конверсії на сайті, а також звернень у контактний центр".