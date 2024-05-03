Агентство Promodo увеличило базу подписчиков для интернет-магазина MAUDAU

Стратегии retention marketing направлены как на содержание имеющихся клиентов, так и на привлечение новой аудитории. Это эффективный инструмент для площадок электронной коммерции, поэтому команда MAUDAU обратилась к Promodo — ведущему агентству по цифровому маркетингу. Онлайн-платформа нуждалась в аккумуляции лидов, конверсии в первую и вторую покупку и сбор информации о предпочтениях посетителей. В статье расскажем о результатах сотрудничества, определим правильные цели email рассылки и раскроем секреты win-win коммуникаций с гостями сайта.

Платформа MAUDAU – удовольствие от шопинга

Сервис MAUDAU быстро получил расположение украинского потребителя. Среди преимуществ – огромный ассортимент, удобный поиск, выгодные акции и оперативная доставка в любой уголок страны.

Компания уже сотрудничала с агентством Promodo – тогда с помощью Google Search Console удалось существенно повысить органический трафик и видимость позиций. В результате MAUDAU за полгода перешла из ТОП-100 в ТОП-10 своего сегмента.

В настоящее время в приоритете были следующие задачи:

просмотреть точки сбора контактов на сайте, усовершенствовать процесс и увеличить общую базу подписчиков;

определить гостей, интересующихся конкретной категорией (например, алкогольной продукцией) и нарастить именно этот сегмент.

В качестве вспомогательного инструмента использовали омниканальную CDP-систему eSputnik.

Сбор e-mail: цель и реализация

Сначала специалисты по email-маркетингу https://www.promodo.ua выяснили цели и пожелания клиента. Представитель MAUDAU, Retention Team Lead Сергей Дорошенко сформулировал их так:

собрать дополнительные данные о пользователях для дальнейшей сегментации;

донести до аудитории win-win коммуникаций через имейл и телефон;

привлечь новых и поощрить имеющихся гостей сайта.

Это позволяло формировать более релевантные предложения, что увеличивало как прибыль с канала, так и приверженность покупателей к бренду.

Промодовцы хорошо знали, что залог успеха — простой призыв к действию и минимальное количество пользовательских шагов. Итак, на сайт MAUDAU добавили форму подписки с возможностью выбрать бонус и использовали краткий понятный месседж. В результате получили высокий Subscription Rate.

Для качественной сегментации понадобилась дополнительная информация о клиентах, поэтому путь получился длиннее. Конечно, Subscription Rate снизился, но в этом случае главным был не он, а корректные данные для разделения пользователей. Для этих целей использовались эффективные интерактивы Quiz и GiftBox.

Опросы и промокоды

Quiz-маркетинг базируется на любом интерактивном взаимодействии с пользователями. У MAUDAU уже были инструменты для сбора данных, а специалисты Promodo добавили новую механику. Они предложили гостям сайта пройти небольшой опрос и получить за ответ подарок. Вопросы касались алкогольной продукции, следовательно, привлекали внимание сегмента, которому интересна эта категория.

Первым шел нейтральный вопрос: "Как вы относитесь к алкоголю?", и если ответ был отрицательным — опрос заканчивался. В противном случае цепочка продолжалась. В обоих сценариях участник получал email с промокодом на скидку. За месяц получили отличные результаты: 52% пользователей, подтвердивших почту и получивших промокод, сделали заказ. К тому же, 69% оказались новыми контактами.

Агентство Promodo увеличило базу подписчиков для интернет-магазина MAUDAU

Активность была полезна как MAUDAU, так и покупателям. Первые получили свежие данные, сегментированную базу и доход через апсейл, а вторые – учет личных предпочтений, индивидуальные предложения и скидки.

Подарки ко Дню рождения MAUDAU

Инфоповодом для привлечения пользователей стала вторая годовщина появления маркета. Промодовцы не стали разрабатывать отдельный лендинг, а использовали привлекательный виджет pop-up. Меседж "Забирай свои подарки ко Дню рождения MAUDAU!" четко определял предложение и подталкивал к действию. Механика состояла из простых шагов:

Появление на странице виджета с призывом. Заполнение формы и подтверждение электронной почты. Получение и "распаковка" подарка. Отправка промокода на определенную сумму.

Здесь была своя уловка: не каждый пользователь получал скидку, но имел возможность сыграть повторно. Для этого он покидал номер телефона.

День рождения как инфопривод и привлекательный pop-up пополнил актуальную базу на 62% новых контактов.

Итоги и инсайты

Агентство применило активность в форме подписки с возможностью выбрать бонус. И хотя она работала на сайте всего месяц, принесла 98% свежих коммуникаций. Полезным инсайтом стало то, что гости чаще выбирают бесплатную доставку, чем промокод.

Агентство Promodo увеличило базу подписчиков для интернет-магазина MAUDAU

Общий прирост в месяц составил:

15% за Quiz;

46% по Giftbox;

79% за подписку с бонусом.

Процитируем представителя MAUDAU Сергея Дорошенко: "Мы с командой Promodo решили сразу несколько Retention задач. Благодарны промодовцам за креативные решения и выполнение разнообразных "прихотей" в максимально полном объеме. В результате сотрудничества мы получили увеличение новых контактов и конверсий на сайте, а также обращений в контактный центр".