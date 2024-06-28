Запровадження нових категорій ВПО: як зміниться допомога від держави

Уряд України ініціює збільшення числа категорій осіб, які переїхали всередині країни, та можуть претендувати на фінансову підтримку для оплати житлових потреб. Ця ініціатива має на меті надати допомогу ширшому колу людей, які були змушені залишити свої домівки. Для цих цілей у державному бюджеті передбачено кошти у розмірі 57 мільярдів гривень, які мають бути використані для безпосередньої підтримки переміщених осіб.

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, яка відповідає за питання реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомила, що вже звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією про розширення переліку осіб, що мають право на отримання такої допомоги.

Верещук підтвердила, що фінансування для вказаної мети передбачено у державному бюджеті. "Я виступаю проти концепції прямої виплати цих коштів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) іншим шляхом. На мою думку, громадяни мають право самостійно вирішувати, як використовувати державні кошти, виходячи з особистих потреб. Важливо, щоб 57 мільярдів гривень, виділених на допомогу ВПО у цьому році, дійшли до переселенців," – зазначила вона.

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"Громадська організація "ВПО України" активно підтримує переселенців соціально та надає допомогу військовослужбовцям. З понад 20 центрами по всій країні, організація має значний вплив та відіграє ключову роль у підтримці ВПО. У зв’язку з ескалацією конфлікту, багато українців знову опинилися у ситуації, коли їм необхідно евакуюватися з районів, що зазнають небезпеки. Віцепрем’єр-міністр Верещук наголосила на необхідності безпосередньої виплати коштів переселенцям, а не через альтернативні форми підтримки. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1195 від 21 жовтня 2022 року, фінансова допомога у зв’язку з евакуацією призначена для наступних категорій:

особам, які були евакуйовані з місць, що знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій (централізовано потягами чи автобусами);

за умови, що такі особи не отримували підтримку від міжнародних організацій та не мали попередньої грошової допомоги для евакуйованого цивільного населення.

Сума допомоги становить 3 000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, та 2 000 грн для інших категорій осіб.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декому з ВПО загрожують суди.

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