Введение новых категорий ВПЛ: как изменится помощь от государства

Правительство Украины инициирует увеличение числа категорий переехавших внутри страны и могут претендовать на финансовую поддержку для оплаты жилищных нужд. Целью этой инициативы является оказание помощи более широкому кругу людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Для этих целей в государственном бюджете предусмотрены средства в размере 57 миллиардов гривен, которые должны использоваться для непосредственной поддержки перемещенных лиц.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук, отвечающая за вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила, что уже обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением о расширении перечня лиц, имеющих право на получение такой помощи.

Верещук подтвердила, что финансирование для указанных целей предусмотрено в государственном бюджете. "Я выступаю против концепции прямой выплаты этих средств внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) другим путем. На мой взгляд, граждане имеют право самостоятельно решать, как использовать государственные средства, исходя из личных нужд. Важно, чтобы 57 миллиардов гривен, выделенных на помощь ВПЛ в этом году, дошли до переселенцев", – отметила она.

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"Общественная организация "ВПО Украины" активно поддерживает переселенцев социально и оказывает помощь военнослужащим. С более 20 центрами по всей стране, организация имеет значительное влияние и играет ключевую роль в поддержке ВПЛ. В связи с эскалацией конфликта, многие украинцы снова оказались в ситуации, когда им необходимо эвакуироваться из районов, подвергающихся опасности. Вице-премьер-министр Верещук подчеркнула необходимость непосредственной выплаты средств переселенцам, а не через альтернативные формы поддержки. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1195 от 21 октября 2022 года, финансовая помощь в связи с эвакуацией предназначена для следующих категорий:

лицам, эвакуированным из мест, находящихся в зоне боевых действий или потенциальных боевых действий (централизованно поездами или автобусами);

при условии, что такие лица не получали поддержки от международных организаций и не имели предварительной денежной помощи для эвакуированного гражданского населения.

Сумма пособия составляет 3000 грн для лиц с инвалидностью и детей, и 2000 грн для других категорий лиц.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из ВПЛ грозят суды.

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