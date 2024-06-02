'Весь одяг в крові': у центрі Праги росіяни напали на волонтерів з Чехії та України (фото, відео)

У центрі Праги, на Старомєстській площі, група росіян жорстоко побила членів української волонтерської організації Prague Maidan. Волонтери мирно збирали кошти на підтримку України, коли на них напали агресивні росіяни.

Відео та фото інциденту опублікувала представниця організації у соцмережах.

На кадрах видно, як росіянка вибиває телефон з рук волонтерки, а потім б'є її та інших учасників акції ногами та руками. Інші нападники штовхають та ображають українців, вигукуючи проросійські гасла.

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Внаслідок нападу українська волонтерка отримала травми. Вона розповіла, що одна з росіянок вдарила волонтерку з Чехії по голові. "Хлопця з Чехії почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває", - розповіла подробиці волонтерка.

росіяни напали на українських волонтерів у Празі росіяни напали на українських волонтерів у Празі

росіяни напали на українських волонтерів у Празі росіяни напали на українських волонтерів у Празі

росіяни напали на українських волонтерів у Празі росіяни напали на українських волонтерів у Празі

Після нападу росіяни встигли втекти з місця злочину. Наразі поліція шукає нападників.

"Побилась з рус**ю в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, біла сорочка в крові… Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило, і в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)... Втікли. Довго їхала(поліція. – ред.), взяли фото морд їх і будуть шукати", – додала дівчина з України.

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