У Бердянську підірвали автомобіль місцевого колаборанта: подробиці від ГУР (відео)

У Бердянську 5 травня підірвали автомобіль місцевого колаборанта, що працював у виправній колонії. Зрадник загинув на місці.

Про інцидент повідомила Бердянська міська військова адміністрація у Фейсбуці.

"Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці", – йдеться у повідомленні.

Підрив автомобіля колаборанта. Джерело: facebook.com/berdmisk

Підрив автомобіля колаборанта. Джерело: facebook.com/berdmisk

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Телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні" пише, що підірвали зрадника, який працював у місцевій катівні.

"Про вбивство співробітника виправної колонії у нашому місті повідомили самі окупанти. За версією рашистів, сьогодні 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – додали у пабліку.

Тим часом у соцмережах з'явилося від з місця інциденту.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що жертвою підриву автомобіля Ford Kuga у Бердянську став Ананьєвський Євген Олександрович.

"Це один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано", – зауважили в розвідці.

Нагадаємо, черговий колаборант підірвався на саморобній вибухівці у дворі свого будинку у Мелітополі.

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