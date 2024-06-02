''Вся одежда в крови'': в центре Праги россияне напали на волонтеров из Чехии и Украины (фото, видео)

В центре Праги, на Староместской площади, группа россиян жестоко избила членов украинской волонтерской организации Prague Maidan. Волонтеры мирно собирали средства в поддержку Украины, когда на них напали агрессивные россияне.

Видео и фото инцидента опубликовала представительница организации в соцсетях.

На кадрах видно, как россиянка выбивает телефон из волонтерских рук, а затем бьет ее и других участников акции ногами и руками. Другие нападающие толкают и оскорбляют украинцев, выкрикивая пророссийские лозунги.

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В результате нападения украинская волонтерша получила травмы. Она рассказала, что одна из россиянок ударила волонтер из Чехии по голове. "Парня из Чехии начал хватать еще один мужик, который тоже рассказывал, как нас Россия хорошо убивает", — рассказала подробности волонтер.

россияне напали на украинских волонтеров в Праге

россияне напали на украинских волонтеров в Праге

россияне напали на украинских волонтеров в Праге

После нападения россияне успели скрыться с места преступления. Полиция ищет нападающих.

"Побилась с рус**й в центре Праги. В трещинах телефона кровь, белая рубашка в крови... Я, честно говоря, мутно помню, как все проходило, и в какой момент выбили мой телефон из рук (после чего я уже разъ'ярилась)... Убежали. Долго ехала (полиция. – ред.), взяли фото морд их и будут искать", – добавила девушка из Украины.

Напомним, дежурный коллаборант взорвался на самодельной взрывчатке во дворе своего дома в Мелитополе.

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