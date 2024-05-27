Біля Геленджика безпілотник атакував палац путіна – ЗМІ

У ніч на 27 травня безпілотники атакували місто Геленджик Краснодарського краю росії. Метою атаки міг бути палац російського диктатора Володимира путіна.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у своєму телеграм-каналі, вночі "київський режим спробував атакувати за допомогою безпілотників цивільні об'єкти на території Геленджика. Усі БПЛА пригнічені силами ППО".

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Він стверджує, що уламки одного з безпілотників пошкодили недобудований будинок у селі Криниця. А на хуторі Джанхот БПЛА упав на дерева.

У російському міноборони заявили про знищення чотирьох дронів над територією Краснодарського краю.

ЗМІ пишуть, що ціллю БПЛА міг бути палац диктатора Володимира путіна у Геленджику.

Палац путіна біля Геленджика. Джерело: The Business Insider Палац путіна біля Геленджика. Джерело: The Business Insider

"У Криниці розташовані виноградники та виноробня, яка може належати до резиденції російського диктатора. Раніше дрони вже пролітали поряд із територією палацу. У ніч на 17 травня дрони пролетіли біля резиденції путіна", – йдеться у повідомленні.

"Палац Путіна" – це резиденція російського диктатора на мисі Ідокопас, який називають "проєкт Південь". Ця резиденція знаходиться на березі Чорного моря біля села Прасковіївка за 20 км від міста Геленджика. Його площа становить 17 651 квадратний метр. Вартість палацу склала мільярд доларів.

Нагадаємо, 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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