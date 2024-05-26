Путін генерує хаос, який має допомогти йому продовжувати війну

Відразу після того, як інформаційна агенція Reuters розповсюдила інформацію про те, що керівник Росії нібито готовий до мирних перегворів з Україною, із посиланням на чотири джерела в оточенні Путіна – про можливість таких перемов, однак дещо в іншій тональності, заговорили і сам Володимир Путін, і його прессекретар Дмитро Пєсков. Так що ми маємо справу зі спланованою інформаційною спецоперацією, цілі якої варто зрозуміти, пише Віталій Портников для "Радіо Свобода".

Відразу скажу, що я не вірю у жодні джерела в оточенні Володимира Путіна. Тобто я впевнений, що кореспонденти солідної агенції кажуть правду і з ними дійсно спілкувалися високопоставлені російські чиновники, можливо навіть члени Ради безпеки РФ. Проте чиновники у Кремлі – це зовсім не чиновники у Білому домі чи Єлисейському палаці. Ніхто з них не буде говорити з іноземним кореспондентом аж до того моменту, доки не отримає вказівку згори. Й задачею співрозмовників журналістів Reuters було підготувати тло для візиту Путіна до Мінська та його висловлювань про перемови.

Ці висловлювання не залишають жодних сумнівів, що Путін, як і Пєсков, розуміють під переговорами капітуляцію України. Навіть якщо вважати, що очільник Росії припускає можливість закінчення війни – тобто "спецоперації", це закінчення має одночасно створити умови для проведення нової "спецоперації" тоді, коли у Росії будуть до цього готові. Так що Пєсков недаремно говорить – знову – про перемови щодо досягнення цілей "спецоперації". А ці цілі, як відомо, включають не тільки визнання Україною російського статусу окупованих територій, але й демілітаризацію України.

Що дійсно зʼявилося у висловлюваннях Путіна нового – так це намагання поставити під питання легітимність влади України, з якою він нібито збирається вести переговори. Це також очікувано, у мене не було жодного сумніву в тому, що після 20 травня російська пропаганда буде постійно теревенити про нелегітимність президента Володимира Зеленського. Проте я не очікував, що головним пропагандистом стане сам Путін.

Путін генерує хаос

Російський керівник тепер говорить про те, що Саміт миру у Швейцарії збирається виключно для того, щоб підтвердити легітимність українського президента. Очевидно, що це останнє, про що думав Зеленський, коли звертався до президентки Швейцарської конфедерації Віоли Амхерд із пропозицією провести таку конференцію. Проте Путін ніби переконує лідерів країн Глобального Півдня: не треба вам туди їхати, вас просто хочуть використати як статистів для підтвердження чужої легітимності. І цей сигнал насправді демонструє, що головне, заради чого Путін взагалі заговорив про перемови – це спроба поставити під сумнів не тільки легітимність українського президента, але й сенс проведення форуму в Швейцарії.

І ніде правди діти, російський керівник старається. І не він один. Якраз тоді, коли Путін збирався до Мінська, міністр закордонних справ КНР Ван Ї переконував головного радника президента Бразилії Селсу Аморіма у перспективності китайських пропозицій щодо закінчення "конфлікту" в Україні.

Й, треба сказати, переконав – тепер у китайських пропозицій щодо фактичного "замороження" конфлікту, із якими погодився Путін під час свого візиту до Пекіну, є ще й бразильська підтримка, є спільний план Китаю і Бразилії, є ще одна альтернатива українському баченню.

Отже, Путін генерує не мирні пропозиції, він генерує хаос, який має допомогти йому продовжувати війну.