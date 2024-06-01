Місткі та стильні: топ-5 найкращих купеподібних седанів на українському ринку

Купе завжди асоціюються з динамізмом, спортивним характером та елегантним дизайном. Проте, не всім водіям підходить їх обмежена практичність. Саме для цієї категорії автолюбителів створено седани-купе – поєднання спортивного силуету з комфортом та місткістю седана. Про це пише РБК.

Сьогодні ми розглянемо 5 цікавих моделей седанів-купе, які можна знайти на вторинному ринку України:

Volkswagen CC (2008-2016)

Ця модель, по суті, є модифікацією Passat CC, з більш динамічним дизайном та жорсткою підвіскою.

Двигуни: від економного 1.4 TSI до потужного 3.6 VR6 FSI.

Трансмісії: автоматичні (DSG, АКП), доступний повний привід 4Motion.

Ціна на вторинному ринку: від 150 000 грн.

Mercedes-Benz CLS (2004-2023)

Вважається засновником класу купе-седанів.

Базується на E-класі, пропонує 4-5 місць.

Двигуни: широкий спектр бензинових та дизельних моторів.

Трансмісії: автоматичні, доступний повний привід 4Matic.

Ціна на вторинному ринку: від 300 000 грн.

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Porsche Panamera (2009-2016)

Не є перелицьованим седаном, а створений з нуля як спортивний автомобіль.

4-місний салон, форма кузова - ліфтбек.

Двигуни: широкий спектр бензинових та дизельних моторів, включаючи гібридні варіанти.

Трансмісії: автоматичні, доступний повний привід.

Ціна на вторинному ринку: від 400 000 грн. (важливо врахувати складність ремонту).

Audi A7 (2010-2018)

Збудована на базі A6, кузов - ліфтбек.

Двигуни: бензинові та дизельні, всі наддувні.

Трансмісії: варіатор CVT, робот з двома зчепленнями, АКП.

Доступний повний привід Quattro.

Ціна на вторинному ринку: від 250 000 грн.

BMW 6-series Gran Coupé (2012-2018)

Цікава пасажирська формула 4+1.

Наддувні бензинові та дизельні двигуни, включаючи рядні 6-циліндрові.

Трансмісії: автоматичні, рідко зустрічається "механіка".

Ціна на вторинному ринку: від 350 000 грн.

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