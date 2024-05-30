Топ-5 універсалів на повному приводі, які вас не розчарують

Тим, хто не прагне гнатися за модою та не бачить сенсу в покупці громіздкого кросовера, кілька автовиробників пропонують більш раціональне рішення - універсали з повним приводом.

Цей сегмент авто не отримав широкого визнання в Україні, що шкода, адже такі машини мають ряд суттєвих переваг. Про це пише РБК.

5 причин вибрати універсал 4х4:

Легший кузов: Це веде за собою менше витрат палива, кращу динаміку та витривалість.

Це веде за собою менше витрат палива, кращу динаміку та витривалість. Більший багажник: Універсали традиційно мають більш просторі та практичні багажні відділення.

Універсали традиційно мають більш просторі та практичні багажні відділення. Дешевше утримання: Завдяки меншій масі та простоті конструкції універсали потребують менших витрат на обслуговування та ремонт.

Краща керованість: Універсали мають нижчий центр ваги, що робить їх більш стійкими на дорозі та приємнішими у керуванні.

Універсали мають нижчий центр ваги, що робить їх більш стійкими на дорозі та приємнішими у керуванні. Універсальність: Універсали 4х4 поєднують в собі практичність сімейного авто з можливостями позашляховика.

Чим універсал 4х4 відрізняється від кросовера?

Платформа: Як правило, універсали та кросовери одного класу побудовані на одній платформі.

Як правило, універсали та кросовери одного класу побудовані на одній платформі. Прохідність: Обидва типи авто мають обмежені можливості для їзди по бездоріжжю, але завдяки кращій геометрії кузова кросовери трохи випереджають універсали.

Зовнішній вигляд: Кросовери мають більш масивний та "представницький" дизайн, який деяким водіям подобається більше.

Кросовери мають більш масивний та "представницький" дизайн, який деяким водіям подобається більше. Ціна: Універсали 4х4, як правило, дешевші за кросовери з подібними характеристиками.

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5 вживаних універсалів 4х4, які варто розглянути:

Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 рр.): Цей преміум-універсал пропонує високий комфорт, просторий салон та широкий вибір двигунів.

Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 рр.) : Компактний та практичний універсал з економічними двигунами та доступною ціною.

: Компактний та практичний універсал з економічними двигунами та доступною ціною. Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 рр.) : Просторий універсал з широким вибором двигунів та доступними запчастинами.

: Просторий універсал з широким вибором двигунів та доступними запчастинами. Volvo XC70 (2007–2016 рр.) : Комфортний та безпечний універсал з легендарною надійністю Volvo.

: Комфортний та безпечний універсал з легендарною надійністю Volvo. Subaru Outback (2014–2020 рр.): Універсал з культовим "опозитним" двигуном та постійним повним приводом.

Універсали 4х4 - це розумний вибір для тих, хто цінує практичність, економічність та універсальність.

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