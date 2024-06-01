Вместительные и стильные: топ-5 лучших купеобразных седанов на украинском рынке
Купе всегда ассоциируется с динамизмом, спортивным характером и элегантным дизайном. Однако не всем водителям подходит их ограниченная практичность. Именно для этой категории автолюбителей создано седаны-купе – сочетание спортивного силуэта с комфортом и емкостью седана. Об этомпишет РБК.
Сегодня мы рассмотрим 5 интересных моделей седанов-купе, которые можно найти на вторичном рынке Украины:
Volkswagen CC (2008-2016)
- Эта модель, по сути, модификация Passat CC, с более динамичным дизайном и жесткой подвеской.
- Двигатели: от экономичного 1.4 TSI до мощного 3.6 VR6 FSI.
- Трансмиссии: автоматические (DSG, АКП), доступный полный привод 4Motion.
- Цена на вторичном рынке: от 150000 грн.
Mercedes-Benz CLS (2004-2023)
- Считается основателем класса купе-седанов.
- Базируется на E-классе, предлагает 4-5 мест.
- Двигатели: широкий спектр бензиновых и дизельных моторов.
- Трансмиссии: автоматические, доступен полный привод 4Matic.
- Цена на вторичном рынке: от 300000 грн.
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Porsche Panamera (2009-2016)
- Не перелицованный седан, а созданный с нуля как спортивный автомобиль.
- 4-местный салон, форма кузова – лифтбек.
- Двигатели: широкий спектр бензиновых и дизельных моторов, включая гибридные варианты.
- Трансмиссии: автоматические, доступен полный привод.
- Цена на вторичном рынке: от 400000 грн. (Важно учесть сложность ремонта).
Audi A7 (2010-2018)
- Построена на базе A6, кузов – лифтбек.
- Двигатели: бензиновые и дизельные, все сверхдувные.
- Трансмиссии: вариатор CVT, робот с двумя сцеплениями, АКП.
- Доступный полный привод Quattro.
- Цена на вторичном рынке: от 250000 грн.
BMW 6-Series Gran Coupé (2012-2018)
- Интересна пассажирская формула 4+1.
- Наддувные бензиновые и дизельные двигатели, включая рядные 6-цилиндровые.
- Трансмиссии: автоматические, редко встречающаяся "механика".
- Цена на вторичном рынке: от 350000 грн.
Напомним, мы уже писали, о топ-5 универсалах на полном поводе, которые вас не разочаруют.
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