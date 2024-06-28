Важливо для переселенців: як отримати кошти за житло, що перебуває в окупації

Українці, які володіють житлом на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, наразі не мають права на компенсації за програмою "єВідновлення". Проте влада активно працює над вирішенням цього питання. Про це пише Главком.

Голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії "Слуга народу", народний депутат Павло Фролов, повідомив "Главкому", що парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій для таких громадян.

Чому це важливо?

Люди, які втратили домівки через окупацію, не повинні бути позбавлені права на компенсацію. Фінансова допомога допоможе переселенцям налагодити життя на новому місці. Можливість отримати компенсацію може мотивувати людей повертатися до своїх домівок після деокупації.

Читайте також: Українці без стажу можуть оформити соцдопомогу замість пенсії

Які кроки вживаються?

Обласні військові адміністрації збирають дані про зруйноване та пошкоджене житло на окупованих територіях. Фахівці оцінюють вартість втраченого майна. Україна веде переговори з міжнародними організаціями щодо джерел фінансування компенсацій. Розробляється система підтвердження даних про житло на окупованих територіях.

Наразі механізм отримання компенсацій не остаточно визначений, але не варто поспішати з відмовою від права власності на житло в окупації. Держава шукає ресурси та механізми для виплати компенсацій.

Нагадаємо, українці можуть залишитися без субсидій у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!