Українці можуть залишитися без субсидій у липні: чому та що робити

Деяким категоріям українців можуть припинити виплату житлових субсидій у липні. Це може статися, якщо вони не оновлять свої дані.

Про це повідомив "24 канал". Розмір субсидії буде перерахований через зростання ціни на електроенергію. Тому до 1 липня деякі громадяни повинні оновити дані.

За словами заступника начальника Головного управління ПФУ в Запорізькій області Сергія Кам'янченко, для отримання субсидії потрібно до ПФУ подати низку документів до 1 липня.

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"Після першого червня по перше липня люди мають звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими встановленими документами. Адже виплати тривають лише до 1 червня. Тому що минув великий проміжок часу, – сказав Кам'янченко.

Він наголосив, що оновити дані потрібно тим, хто проживав або досі проживає на ТОТ.

"Кабмін спростив механізм звернення за призначенням субсидій. Якщо раніше необхідно було подавати декларацію, підтвердження документів про сплату комунальних платежів, сьогодні це все не передбачено. Тільки заява, жодних декларацій", – додав він.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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