Вас точно помітять: топ яскравих моделей взуття на літо 2024

Літо 2024 року диктує нові правила у світі моди. На подіумах правлять комфорт, краса та ексклюзивність, а взуття стає не просто доповненням образу, а його ключовим акцентом. Про це пише Радіотрек.

Балетки: класика з новим звучанням

Балетки знову на піку популярності! Цього сезону вони представлені у нових, сміливих варіаціях:

З застібкою: практично та стильно.

практично та стильно. В сітку: елегантно та вінтажно.

елегантно та вінтажно. З принтом лео: трендово та зухвало.

Не забудьте про класичні моделі, які завжди доречні з сукнями та джинсами.

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Лофери: комфорт і стиль

Лофери залишаються у тренді, але на літо краще обирати моделі з м'якої тканини або замші. Це забезпечить комфорт і легкість, адже ваші ніжки не відчуватимуть "парникового ефекту".

Кеди: must-have для любителів зручності

Легкі кеди - це must-have для тих, хто цінує практичність і комфорт. Вони не сковують рухів та дають можливість створювати стильні образи на будь-який смак.

Слінгбеки: романтика та елегантність

Романтичні босоніжки з закритим носом та відкритою п'ятою на невеликих підборах стануть чудовим доповненням як повсякденного, так і святкового образу. У них ви будете почувати себе максимально комфортно та жіночно.

Босоніжки на платформі: тренд сезону

Цього літа обирайте босоніжки на платформі. Зверніть увагу на зручність та стійкість каблука, щоб насолоджуватися ходьбою без втоми. А леопардовий принт на босоніжках додасть вашому образу ексклюзивності та трендовості.

Нагадаємо, стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.

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