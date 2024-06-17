Вас точно заметят: топ ярких моделей обуви на лето 2024
Лето 2024 диктует новые правила в мире моды. На подиумах правят комфорт, красота и эксклюзивность, а обувь становится не просто дополнением образа, а его ключевым акцентом. Об этом пишет Радиотрек.
Балетки: классика с новым звучанием
Балетки снова на пике популярности! В этом сезоне они представлены в новых смелых вариациях:
- С застежкой: практично и стильно.
- В сетку: элегантно и винтажно.
- С принтом лео: трендово и дерзко.
Не забудьте о классических моделях, которые всегда уместны с платьями и джинсами.
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Лоферы: комфорт и стиль
Лоферы остаются в тренде, но на лето лучше выбирать модели из мягкой ткани или замши. Это обеспечит комфорт и легкость, ведь ваши ножки не будут испытывать "парниковый эффект".
Кеды: must-have для любителей удобства
Легкие кеды – это must-have для тех, кто ценит практичность и комфорт. Они не сковывают движения и дают возможность создавать стильные образы на любой вкус.
Слингбеки: романтика и элегантность
Романтические босоножки с закрытым носом и открытой пяткой на небольшом каблуке станут отличным дополнением как повседневного, так и праздничного образа. В них вы будете чувствовать себя максимально комфортно и женственно.
Босоножки на платформе: тренд сезона
Этим летом выбирайте босоножки на платформе. Обратите внимание на удобство и стойкость каблука, чтобы наслаждаться ходьбой без устали. А леопардовый принт на босоножках придаст вашему образу эксклюзивности и трендовости.
Напомним, стилисты подсказали, с какой обувью следует носить платья летом-2024.
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