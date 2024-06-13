В Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне: комітет Ради ухвалив рішення
Україна вступає в нову еру регулювання алкогольної, тютюнової продукції та палива з оновленими правилами, які спрямовані на модернізацію виробництва та дистрибуції. Законопроєкт №10346, що вже отримав зелене світло в першому читанні, наближається до фінального прийняття після рекомендації профільного комітету Верховної Ради.
Данило Гетманцев, керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, підтвердив, що майже тридцятирічний законодавчий акт зазнає повного переписування, що відображає сучасні тенденції та потреби ринку.
Основні інновації законопроєкту включають:
- Впровадження електронних ліцензій, що замінюють паперові, та спрощення процедури їх отримання.
- Безстрокові ліцензії для всіх ліцензованих видів діяльності.
- Автоматичне видача ліцензій для деяких категорій роздрібної торгівлі протягом одного робочого дня.
- Ліцензування вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.
24 квітня 2024 року законопроєкт був підтриманий у першому читанні 305 голосами народних депутатів, що стало важливим кроком до його законодавчого затвердження.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.
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