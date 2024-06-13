В Украине значительно подорожает алкоголь, сигареты и топливо: комитет Рады принял решение

Украина вступает в новую эру регулирования алкогольной, табачной продукции и топлива с обновленными правилами, направленными на модернизацию производства и дистрибуции. Законопроект №10346, уже получивший зеленый свет в первом чтении, близится к финальному принятию после рекомендации профильного комитета Верховной Рады.

Даниил Гетманцев, руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подтвердил, что почти тридцатилетний законодательный акт испытывает полную переписку, отражающую современные тенденции и потребности рынка.

Основные инновации законопроекта включают :

Внедрение электронных лицензий , заменяющих бумажные, и упрощение процедуры их получения.

, заменяющих бумажные, и упрощение процедуры их получения. Бессрочные лицензии для всех лицензированных видов деятельности.

Автоматическая выдача лицензий для некоторых категорий розничной торговли в течение одного рабочего дня.

для некоторых категорий розничной торговли в течение одного рабочего дня. Лицензирование выращивания табака и ферментации табачного сырья.

24 апреля 2024 г. законопроект был поддержан в первом чтении 305 голосами народных депутатов, что стало важным шагом к его законодательному утверждению.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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