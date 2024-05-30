В Україні введуть новий тариф для споживачів, які використовують понад 100 кіловатів на місяць

Уряд України планує впровадити нову тарифну систему на електроенергію, яка передбачатиме диференціацію цін залежно від обсягу споживання. Остаточний розмір нового тарифу буде залежати від низки факторів, зокрема від витрат на ремонт та відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури, а також від собівартості виробництва електроенергії. Про це пише 24 tv.ua.

Для кого зміняться тарифи:

Споживачі, які використовують понад 100 кіловат-годин на місяць, ймовірно, будуть платити за новим тарифом. Ціна за кіловат-годину для цієї категорії може сягнути 4,80 гривні.

Споживачі, які використовують менше 100 кіловат-годин на місяць, зможуть й далі платити за старим тарифом, який становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

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Варто зазначити, що енергетична система України зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. За оцінками, майже 80% об'єктів генерації електроенергії були знищені або серйозно пошкоджені. Загальні збитки енергосистеми оцінюються в понад 1 мільярд доларів. Крім того, спостерігається дефіцит потужностей, який становить 8 гігаватів.

Впровадження нової тарифної системи має на меті стимулювати економне споживання електроенергії та забезпечити стійкість енергосистеми в умовах воєнного часу.

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