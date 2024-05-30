В Украине введут новый тариф для потребителей, использующих более 100 киловатт в месяц

Правительство Украины планирует внедрить новую тарифную систему на электроэнергию, предусматривающую дифференциацию цен в зависимости от объема потребления. Окончательный размер нового тарифа будет зависеть от ряда факторов, включая затраты на ремонт и восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, а также от себестоимости производства электроэнергии. Об этом пишет 24 tv.ua.

Для кого изменятся тарифы:

Потребители, использующие более 100 киловатт-часов в месяц, вероятно, будут платить по новому тарифу. Цена за киловатт-час для этой категории может составить 4,80 гривны.

Потребители, которые используют менее 100 киловатт-часов в месяц, смогут и дальше платить по старому тарифу, который составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

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Стоит отметить, что энергетическая система Украины испытала значительные разрушения в результате российских обстрелов. По оценкам, около 80% объектов генерации электроэнергии были уничтожены или серьезно повреждены. Общий ущерб энергосистемы оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Кроме того, наблюдается дефицит мощностей, составляющий 8 гигаватт.

Внедрение новой тарифной системы должно стимулировать экономное потребление электроэнергии и обеспечить устойчивость энергосистемы в условиях военного времени.

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