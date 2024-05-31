В Україні з 1 червня на 60% зростуть тарифи на світло для населення — ЗМІ

В Україні з 1 червня діятиме новий тариф на електроенергію для населення. Вартість кіловата становитиме 4,32 грн.

Про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на рішення Кабінету Міністрів, проте на сайті та офіційних стінках уряду цієї інформації станом на 17 годину немає.

Зокрема, видання УНІАН дає подібну інформацію з посиланням на слова народного депутата від партії "Батьківщина" Олексія Кучеренка. Зазначається, що тарифи на світло для населення зросли на 60 відсотків.

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Депутат стверджує, що рішення підняти ціни на електрику уряд ухвалив 31 травня.

Рішення уряду щодо нових тарифів. Джерело: forbes.ua Рішення уряду щодо нових тарифів. Джерело: forbes.ua

"Рішення прийнято урядом. Єдина ціна 4,32 грн за кВт. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною. В неопалювальний сезон, тобто влітку, на рівних за умовами з іншими", - сказав Кучеренко.

Він стверджує, що уряд не ухвалив рішення про диференціацію тарифів за обсягом споживання, по що повідомлялося раніше – населення, що споживає не більше 100 кВт на годину мало б платити за старими тарифами (2,64 грн).

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