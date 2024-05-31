В Украине с 1 июня на 60% возрастут тарифы на свет для населения - СМИ

В Украине с 1 июня будет действовать новый тариф на электроэнергию для населения. Стоимость киловатт составит 4,32 грн.

Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на решение Кабинета Министров, однако на сайте и официальных стенках правительства этой информации на 17 часов нет.

В частности, издание УНИАН дает схожую информацию со ссылкой на слова народного депутата от партии "Батькивщина" Алексея Кучеренко. Отмечается, что тарифы на свет для населения выросли на 60 процентов.

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Депутат утверждает, что решение поднять цены на электричество правительство приняло 31 мая.

Решение правительства о новых тарифах. Источник: forbes.ua

"Решение принято правительством. Единая цена 4,32 грн за кВт. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой ценой. В неотапливаемый сезон, то есть летом, на равных по условиям с другими", — сказал Кучеренко.

Он утверждает, что правительство не приняло решения о дифференциации тарифов по объему потребления, по чем сообщалось ранее – население, потребляющее не более 100 кВт в час должно было платить по старым тарифам (2,64 грн).

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