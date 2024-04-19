В Україні кардинально змінилися повістки: адвокат пояснив, якою буде мобілізація

Ухвалений Верховною Радою новий закон про мобілізацію запроваджує низку змін щодо вручення повісток. Змін зазнають також самі повістки.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін. Юрист пояснив, яких змін варто чекати українцям та на що звертати увагу.

Зокрема, у повістці до ТЦК тепер мають зазначатися:

ПІБ і дата народження кому адресована повістка;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

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Адвокат додав, що фактично повістку може вручити будь-яка посадова особа і це не обов’язково начальник ТЦК.

"Це може бути звичайний керівник якогось відділу із двох осіб або начальник якоїсь зміни, патруля і т. п. Одним словом, у ТЦК не буде рядових, всі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони", – вказав він.

Сімутін не відкидає можливості вручення електронних повісток. Також, за його словами, залишається відкритим питання, хто матиме право вручати повістку.

"Адже за логікою закону посадова особа, яка підписала повістку повинна її і вручити. А якщо вручає не особисто, то повинна уповноважити іншого представника ТЦК на її вручення. Але для того, щоб посадова особа могла комусь делегувати певні повноваження, вона повинна бути наділена відповідними адміністративно-розпорядчими функціями та зробити це відповідно до чогось, тобто якогось розпорядження. Яке під час внесення змін до закону десь загубилося. Але щось мені підказує, що виправлять це, як завжди, за допомогою Кабміну, який впхне щось, невідомо куди та з якого боку", – написав Сімутін.

Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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