В Украине кардинально изменились повестки: адвокат объяснил, какой будет мобилизация

Принятый Верховной Радой новый закон о мобилизации вводит ряд изменений по вручению повесток. Изменения претерпевают также сами повестки.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин. Юрист объяснил, каких изменений следует ожидать украинцам и чего обращать внимание.

В частности, в повестке ТЦК теперь должны указываться:

ФИО и дата рождения кому адресована повестка;

наименование ТЦК, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

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Адвокат добавил, что фактически повестку может вручить любое должностное лицо, и это не обязательно начальник ТЦК.

"Это может быть обычный руководитель какого-то отдела из двух человек или начальник какого-то смены, патруля и т. п. Одним словом, в ТЦК не будет рядовых, все будут начальниками и повестки будут подписывать тоже они", – указал он.

Симутин не исключает возможности вручения электронных повесток. Также, по его словам, остается открытым вопрос, кто будет иметь право вручать повестку.

"Ведь по логике закона должностное лицо, подписавшее повестку должно ее и вручить. А если вручает не лично, то должно уполномочить другого представителя ТЦК на его вручение. Но для того, чтобы должностное лицо могло кому-то делегировать определенные полномочия, оно должно быть наделено соответствующими. административно-распорядительными функциями и сделать это в соответствии с чем-то, то есть каким-то распоряжением во время внесения изменений в закон где-то потерялось. Но что-то мне подсказывает, что исправят это, как всегда, с помощью впихнувшего что-то Кабмина, неизвестно куда и с какой стороны", – написал Симутин.

Напомним, с мая 2024 года в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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