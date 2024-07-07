В Україні до кінця літа виростуть ціни на житло: що прогнозують експерти

Ціни на нерухомість в Україні змінюються під впливом різних чинників. До кінця літа ситуація на ринку може суттєво змінитися.

До кінця серпня ціни на новобудови можуть зрости на 5-12% в гривні. Такий прогноз дала експертка з ринку нерухомості Маріанна Бігунець у коментарі 24 Каналу.

Виходячи з цього, до кінця літа вартість житла може піднятися на 2-4 тисячі гривень за квадратний метр.

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Чому квартири такі дорогі

Основні причини – інфляція та зростання курсу долара.

Прогнози вказують на підвищення цін на 10-15%, що також вплине на вартість будівельних матеріалів. Також ціна за квадратний метр тісно пов’язана з курсом долара.

Перебої з електропостачанням та дефіцит робочої сили змушують переглядати графіки будівництва та збільшувати витрати, зокрема через підвищення зарплат.

Економічна ситуація та стан ринку іпотеки можуть залучити більше покупців.

Військові ризики також відіграють значну роль. Попит на житло зосереджується в безпечних регіонах країни.

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