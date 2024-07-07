В Украине к концу лета вырастут цены на жилье: что прогнозируют эксперты

Цены на недвижимость в Украине меняются под влиянием различных факторов. До конца лета ситуация на рынке может существенно измениться.

До конца августа цены на новостройки могут вырасти на 5-12% в гривне. Такой прогноз дала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец в комментарии 24 Каналу.

Исходя из этого, до конца лета стоимость жилья может подняться на 2-4 тысячи гривен за квадратный метр.

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Основные причины – инфляция и рост курса доллара.

Прогнозы указывают на повышение цен на 10-15%, что также повлияет на стоимость строительных материалов. Также цена за квадратный метр тесно связана с курсом доллара.

Перебои с электроснабжением и дефицит рабочей силы заставляют пересматривать графики строительства и увеличивать расходы, в частности из-за повышения зарплат.

Экономическая ситуация и состояние рынка ипотеки могут привлечь больше покупателей.

Военные риски также играют значительную роль. Спрос на жилье сосредотачивается в безопасных регионах страны.

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