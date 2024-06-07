У ПФУ пояснили, в яких випадках не зарахують пенсію на картку

Чимало пенсіонерів отримують виплати на банківську картку. Однак у Пенсійному фонді України нагадали вимоги щодо карток та рахунків.

Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пенсія може виплачуватися у відділенні Укрпошти або за допомогою банківського переказу. Згідно з вимогами ПФУ рахунок для отримання пенсії має бути:

відкритий в одному з уповноважених банків;

відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

активний (чинний).

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Коли пенсіонер подає заяву про виплату або перерахунок пенсії через банк, у ній має бути вказаний номер банківського рахунку в міжнародному форматі IBAN, який із 29 символів. Цей номер можна дізнатися за допомогою мобільного банківського додатка, або у відділенні відповідного банку.

Якщо пенсіонер потребує зміни банківських реквізитів, або обирає інший банк, він зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Для цього можна звернутися особисто до органів фонду, або онлайн на вебпорталі електронних послуг.

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