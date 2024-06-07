В ПФУ объяснили, в каких случаях не засчитают пенсию на карточку

Многие пенсионеры получают выплаты на банковскую карту. Однако в Пенсионном фонде Украины напомнили требования по картам и счетам.

Согласно информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, пенсия может выплачиваться в отделении Укрпочты или с помощью банковского перевода. Согласно требованиям ПФУ счет для получения пенсии должен быть:

открытый в одном из уполномоченных банков;

открытый для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

активный (действующий).

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Когда пенсионер подает заявление о выплате или перерасчете пенсии через банк, в нем должен быть указан номер банковского счета в международном формате IBAN, состоящий из 29 символов. Этот номер можно узнать с помощью мобильного банковского приложения или в отделении соответствующего банка.

Если пенсионер требует изменения банковских реквизитов или выбирает другой банк, он обязан сообщить об этом ПФУ. Для этого можно обратиться лично в органы фонда или онлайн на вебпортале электронных услуг.

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