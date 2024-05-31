У Криму дрони СБУ пошкодили російську РЛС вартістю 100 мільйонів доларів
У ніч на 30 травня українські дрони завдали удару по мобільному комплексу дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" російських окупантів у Криму.
Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, комплекс, розташований поблизу Армянська, був знищений безпілотниками, розробленими військовими контррозвідниками Служби безпеки України (СБУ).
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"Небо-СВУ" – це мобільна РЛС, призначена для виявлення повітряних цілей на відстані до 380 кілометрів. Вона відігравала ключову роль у системі протиповітряної оборони (ППО) російських окупаційних військ на півострові, забезпечуючи радіолокаційне виявлення українських літаків, безпілотників та ракет.
За даними джерел, після атаки дронів СБУ випромінювання радарів "Небо-СВУ" припинилося, що фактично осліпило російську ППО на значній ділянці фронту.
Знищення "Небо-СВУ" стало значним ударом по російських окупантах та суттєво погіршило їхні можливості протиповітряної оборони в Криму.
"Небо-СВУ" – це мобільна РЛС, призначена для виявлення повітряних цілей на відстані до 380 кілометрів. Вона відігравала ключову роль у системі протиповітряної оборони (ППО) російських окупаційних військ на півострові, забезпечуючи радіолокаційне виявлення українських літаків, безпілотників та ракет.
Ця РЛС призначена:
- для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат
- супроводу широкого класу сучасних повітряних об'єктів: літаків стратегічної та тактичної авіації, малопомітних цілей, у т.ч. виконаних за технологією "стелс",
- розпізнавання класів цілей, визначення їх державної приналежності, пеленгації постановників активних шумових перешкод,
- під час роботи як у складі автоматизованих систем управління ППО і автономно.
Нагадаємо, 30 травня ГУР в Криму пошкодило два російські катери типу КС-701 "Тунець" і два втопило.
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