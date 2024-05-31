У Криму дрони СБУ пошкодили російську РЛС вартістю 100 мільйонів доларів

У ніч на 30 травня українські дрони завдали удару по мобільному комплексу дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" російських окупантів у Криму.

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, комплекс, розташований поблизу Армянська, був знищений безпілотниками, розробленими військовими контррозвідниками Служби безпеки України (СБУ).

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"Небо-СВУ" – це мобільна РЛС, призначена для виявлення повітряних цілей на відстані до 380 кілометрів. Вона відігравала ключову роль у системі протиповітряної оборони (ППО) російських окупаційних військ на півострові, забезпечуючи радіолокаційне виявлення українських літаків, безпілотників та ракет.

За даними джерел, після атаки дронів СБУ випромінювання радарів "Небо-СВУ" припинилося, що фактично осліпило російську ППО на значній ділянці фронту.

Знищення "Небо-СВУ" стало значним ударом по російських окупантах та суттєво погіршило їхні можливості протиповітряної оборони в Криму.

"Небо-СВУ" – це мобільна РЛС, призначена для виявлення повітряних цілей на відстані до 380 кілометрів. Вона відігравала ключову роль у системі протиповітряної оборони (ППО) російських окупаційних військ на півострові, забезпечуючи радіолокаційне виявлення українських літаків, безпілотників та ракет.

РЛС ''Небо-СВУ''. Джерело: вооружение.рф РЛС ''Небо-СВУ''. Джерело: вооружение.рф

Ця РЛС призначена:

для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат

супроводу широкого класу сучасних повітряних об'єктів: літаків стратегічної та тактичної авіації, малопомітних цілей, у т.ч. виконаних за технологією "стелс",

розпізнавання класів цілей, визначення їх державної приналежності, пеленгації постановників активних шумових перешкод,

під час роботи як у складі автоматизованих систем управління ППО і автономно.

Нагадаємо, 30 травня ГУР в Криму пошкодило два російські катери типу КС-701 "Тунець" і два втопило.

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