ГУР в Криму пошкодило два російські катери типу КС-701 'Тунець'

У ніч на 30 травня Головне управління розвідки Міноборони України здійснило атаку на російські військові об'єкти в окупованому Криму. Під час спецоперації було уражено два катери окупантів.

Як повідомляє ГУР, спецпідрозділ "Group 13" для атаки по російському флоту використав ударні морські дрони Magura V5 на підході до бухти Вузька в смт Чорноморське.

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"російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунєц"", – додали у розвідці.

Що відомо про катер КС-701 "Тунець"

КС-701 "Тунець" – це тип дизельного катера з алюмінієвим корпусом, який використовується російськими військовими та силовими структурами. Він призначений для роз'їзних робіт, патрулювання, а також може використовуватися для висадки десанту.

Ось деякі характеристики катера КС-701 "Тунець":

Довжина: 8,8 м

Ширина: 2,5 м

Осадка: 0,37 м

Швидкість: до 40 вузлів

Екіпаж: 1-2 людини

Озброєння: може бути оснащений кулеметом або гранатометом

Раніше українські Сили оборони вже нищили катери типу КС-701 "Тунець", які росіяни використовують у війні проти України.

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