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Економіка

Українцям доведеться укласти договір, щоб продовжити отримувати субсидію: кого торкнуться зміни

Анастасія Крищук

Українцям доведеться укласти договір, щоб продовжити отримувати субсидію: кого торкнуться зміни
Українцям доведеться укласти договір, щоб продовжити отримувати субсидію

Субсидії на неопалюваний сезон більшості українців перепризначили автоматично. Для цього використовувалися дані Пенсійного фонду.

Однак низці українців для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг доведеться укласти спеціальний договір. Йдеться про тих, хто має борги за комуналку, повідомляє "На пенсії".

Одним з головних правил отримання субсидії на оплату ЖКП, згідно із законодавством, є відсутність боргів за комунальні послуги. Інакше виплату субсидії припиняють, оскільки державна допомога використовується не за призначенням.

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Для отримання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг слід звернутися до їх надавачів та укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Договір можна укласти на 60 місяців (5 років) і поступово виплачувати борги.

Термін укладання договору залежить від двох факторів: суми боргу та доходів боржника. Після укладання такого договору обов’язково потрібно надати його копію Пенсійному фонду України, і тоді можна розраховувати на отримання субсидії.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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