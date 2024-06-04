Украинцам придется заключить договор, чтобы продолжить получать субсидию: кого коснутся изменения

Субсидии на неотапливаемый сезон большинства украинцев переназначили автоматически. Для этого использовались данные Пенсионного фонда.

Однако ряду украинцев для получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг придется заключить специальный договор. Речь идет о тех, кто имеет долги за коммуналку, сообщает "На пенсії".

Одним из главных правил получения субсидии на оплату ЖКУ, согласно законодательству, отсутствие долгов за коммунальные услуги. В противном случае выплату субсидии прекращают, поскольку государственная помощь используется не по назначению.

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Для получения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг следует обратиться к их поставщикам и заключить договор о реструктуризации задолженности. Договор можно заключить на 60 месяцев (5 лет) и постепенно выплачивать долги.

Срок заключения договора зависит от двух факторов: суммы долга и доходов должника. После заключения такого договора обязательно нужно предоставить его копию Пенсионному фонду Украины и тогда можно рассчитывать на получение субсидии.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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