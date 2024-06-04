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Украинцам придется заключить договор, чтобы продолжить получать субсидию: кого коснутся изменения

Анастасия Крыщук

Украинцам придется заключить договор, чтобы продолжить получать субсидию: кого коснутся изменения
Украинцам придется заключить договор, чтобы продолжить получать субсидию

Субсидии на неотапливаемый сезон большинства украинцев переназначили автоматически. Для этого использовались данные Пенсионного фонда.

Однако ряду украинцев для получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг придется заключить специальный договор. Речь идет о тех, кто имеет долги за коммуналку, сообщает "На пенсії".

Одним из главных правил получения субсидии на оплату ЖКУ, согласно законодательству, отсутствие долгов за коммунальные услуги. В противном случае выплату субсидии прекращают, поскольку государственная помощь используется не по назначению.

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Для получения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг следует обратиться к их поставщикам и заключить договор о реструктуризации задолженности. Договор можно заключить на 60 месяцев (5 лет) и постепенно выплачивать долги.

Срок заключения договора зависит от двух факторов: суммы долга и доходов должника. После заключения такого договора обязательно нужно предоставить его копию Пенсионному фонду Украины и тогда можно рассчитывать на получение субсидии.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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ЭкономикаСубсидии и коммуналка