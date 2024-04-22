Вилучення транспорту на потреби ЗСУ: кого можуть позбавити автомобіля

11 квітня український парламент ухвалив законопроєкт №10449 щодо питань мобілізації і проходження військової служби. У ньому міститься стаття стосовно вилучення транспортних засобів в українців з метою передачі їх Збройним Силам.

У законі значиться, що під час дії воєнного стану українці мають надавати своє майно ЗСУ та іншим військовим формуванням. Що стосується транспорту, питаннями вилучення авто займатимуться місцеві держадміністрації, які встановлюватимуть обсяги та типи транспорту, які планують вилучити.

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Сам процес вилучення буде здійснюватися через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Службу безпеки України та Головне управління розвідки.

У кого та яке авто можуть вилучити

Законопроєкт передбачає вилучення автомобілів у тих громадян, які мають більше одного транспортного засобу. Оцінка ринкової вартості враховуватиметься для вибору авто, що найбільше підходить для потреб оборони. Однак, громадяни, у яких є лише один автомобіль, не підпадають під загрозу вилучення.

Законопроєкт також передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації, але норми щодо вилучення авто в ухилянтів відсутні. Замість цього, буде обмежено право користування автомобілем. Зокрема, виняток робиться для осіб з інвалідністю або якщо водійство є їхнім основним джерелом доходу.

Транспортні засоби, вилучені для потреб оборони, не будуть відправлені в інші регіони або за межі України. Крім того, не дозволяється передача прав власності, оренда або використання їх як застави. Після завершення мобілізації автомобілі повернуться власникам, а виниклі збитки будуть компенсовані за рішенням Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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